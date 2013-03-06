美国经济：自动减支有损经济复苏，无益于解决长期财政挑战--白宫顾问

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透华盛顿3月5日 - 美国白宫一经济顾问周二表示，美国政府大举减支可能破坏本就脆弱的经济复苏，将无助于解决该国长期财政挑战。
美国850亿美元的自动减支于3月1日启动，对此不乏警告之声，称失业恐增加，并损及经济成长。去年第四季美国经济几未取得成长。
“这些一视同仁的全面减支举措对当前的经济复苏构成威胁，”白宫经济顾问委员会主席克鲁格对全美商业经济协会(NABE)表示。
“在本财年余下的七个月中，从联邦预算中削减850亿美元，不可能不对经济和就业增长产生负面影响。”
据国会预算办公室，到今年末，此次减支可能会导致裁掉75万个工作岗位，其中多数都在民营单位。
国际货币基金组织上周警告称，若全面实施减支举措，可能对今年的经济成长构成超过0.5个百分点的拖累。
“我们可能在以一种愚蠢的方式削减短期赤字，这种方法缺乏远见，无法解决我们的长期预算问题。减支举措不是解决预算挑战的方法，”克鲁格称。
“作为一个国家，我们会为自己造成的创伤付出什么代价？减支是与高明的平衡财政政策背道而驰。在决策者应侧重于促进经济成长及投资我们国家的未来之际，此举有损当前的经济复苏。”(完) (编译 李爽; 审校 李婷仪)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1