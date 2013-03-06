版本:
中国
债券 | 2013年 3月 6日 星期三 10:47 BJT

美国经济：自动减支有损经济复苏，无益于解决长期财政挑战--白宫顾问

路透华盛顿3月5日 - 美国白宫一经济顾问周二表示，美国政府大举减支可能破坏本就脆弱的经济复苏，将无助于解决该国长期财政挑战。

美国850亿美元的自动减支于3月1日启动，对此不乏警告之声，称失业恐增加，并损及经济成长。去年第四季美国经济几未取得成长。

“这些一视同仁的全面减支举措对当前的经济复苏构成威胁，”白宫经济顾问委员会主席克鲁格对全美商业经济协会(NABE)表示。

“在本财年余下的七个月中，从联邦预算中削减850亿美元，不可能不对经济和就业增长产生负面影响。”

据国会预算办公室，到今年末，此次减支可能会导致裁掉75万个工作岗位，其中多数都在民营单位。

国际货币基金组织上周警告称，若全面实施减支举措，可能对今年的经济成长构成超过0.5个百分点的拖累。

“我们可能在以一种愚蠢的方式削减短期赤字，这种方法缺乏远见，无法解决我们的长期预算问题。减支举措不是解决预算挑战的方法，”克鲁格称。

“作为一个国家，我们会为自己造成的创伤付出什么代价？减支是与高明的平衡财政政策背道而驰。在决策者应侧重于促进经济成长及投资我们国家的未来之际，此举有损当前的经济复苏。”(完) (编译 李爽; 审校 李婷仪)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐