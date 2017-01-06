综述：新订单急增提振美国服务业活动 初请失业金人数降至近43年低位

路透华盛顿1月5日 - 美国服务业活动12月保持在一年高位，因新订单急增。上周初请失业金人数降至近43年低位，表明2016年末美国经济增长势头强劲。

供应管理协会(ISM)周四公布的数据还显示，服务业投入物价持续攀升，可能暗示通胀处于极低水平的日子即将结束。

经济学家称，候任总统特朗普增加基建支出和减税的计划可能给美国经济注入一针强心剂。加之就业市场供应收紧，和通胀攀升，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在3月升息。

“从目前的情况来看，经济成长和物价压力均开始攀升，我们仍预计，联储将会在3月会议上进行下一次升息，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

ISM表示，12月服务业活动指数为57.2，与11月创下的2015年10月以来最高持平。数据超过50，反映服务业扩张。服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。

数据还显示，服务业新订单分项指数上月跳升4.6个百分点，触及2015年8月以来最高。

服务业投入物价分项指数增长0.7个百分点，触及近两年半最高，且为连续第九个月增长。这表明，一直处于美联储设定的2%目标之下的通胀率势将在未来数月攀升。

服务业就业分项指数上月下跌4.4个百分点。不过，该指数11月急升至13个月高位。ISM指出，劳动力供应，尤其是建筑行业，“仍然短缺”。

经济学家认为，12月服务业就业分项指标回落，不会给周五公布的美国12月非农就业报告造成重大影响。

他们对周四公布的另一项就业数据也不以为然。民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，美国12月民间就业岗位增加15.3万个，低于分析师预估。11月ADP民间就业岗位下修为增加21.5万个，初值为增加21.6万个。从过往的经验来看，ADP数据在预测备受关注的美国政府就业报告中的民间就业数据方面，表现欠佳，因为两者的统计方法不同。

路透对经济学家的一项调查预计，12月美国非农就业岗位可能增加17.8万个，与11月增幅持平。

“我们认为今天的ADP数据与周五的就业报告并没有很强的关联性，不会以此为依据而预计明日的数据会不及预期，”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O'Sullivan表示。

但交易员的看法则不同，他们抛售美元，导致美元兑一篮子货币下跌超过1%。美国公债价格攀升，美股走低。

**就业市场供应收紧**

特朗普在竞选时承诺，将会主要通过重振美国制造业来刺激就业增长。他上任时，美国失业率处于4.6%的九年低位，经济学家认为，这一水平已经达到或接近充分就业。

今日出炉的第三份数据是就业市场表现强劲的又一力证。美国劳工部报告，截至12月31日当周，美国初请失业金人数减少2.8万，经季节性调整后为23.5万，接近11月中创下的23.3万的1973年11月以来最低。

初请失业金人数连续96周处于反映劳动力市场体质健康与否的30万大关之下，持续时间为1970年以来最长，当时美国就业市场的规模要小得多。

不过，受新年假期影响，有六个州和一个特区上周的数据是估计得出的，因此，初请失业金人数下降幅度有可能被放大。初请失业金人数四周移动均值减少5,750人，至25.675万人。该数据消除了周与周之间的波动，被认为能更准确地反映就业市场趋势。

就业市场供应收紧以及通胀持续攀升，促使美联储在去年12月将指标隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。

尽管美联储预计今年将升息三次，但周三公布的12月政策会议记录暗示，升息步伐将主要取决于就业市场状况和新政府的财政政策。

今日公布的第四份报告是，全球人力资源顾问公司Challenger, Gray & Christmas报告，美国雇主上月宣布计划裁员3.3627万人，较11月增长25%。不过，这仍低于2016年月均水平4.391万人。

上月裁员最多的行业包括，国防、汽车、能源、交通和政府部门。去年，美国雇主宣布裁员52.6915万人，较2015年减少12%。(完)