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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 06:55 BJT

更新版 1-美国经济：3月服务业放缓，但新出口订单加速--ISM调查

非制造业出口分项指数上升，尽管美元指数自5月末以来攀升逾20%。美元升值通常会打压对美国出口的需求，并降低美国海外销售换回美元后的价值。

ISM非制造业企业调查委员会主席Anthony Nieves在电话会议中称，“在美元升值的情况下出口增长是违反常规的现象，但我认为可以整体上从进口的角度进行解释。”

3月进口分项指数从2月的51.0升至55.5，为去年10月以来最高。

Nieves谈及进口分项指数上升时表示，“进口肯定是美元升值的原因。我们看到美国进口的产品、有形货物价格在下降。”(完) (翻译 于春红/张荻； 审校 张涛/李爽)
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