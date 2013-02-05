更新版-美国经济: 1月服务业扩张,就业指数触及七年高点

美国供应管理协会(ISM)表示,1月服务业指数从12月的55.7小幅降至55.2.符合路透调查分析师的平均预估.

1月就业分项指数从12月的55.3升至57.5,为2006年2月以来最高.

另外,分析机构CoreLogic的报告显示,美国12月房价同比连续第10个月上涨,并创下六年多来最大涨幅.

不过,ISM报告中有些主要数据呈现疲弱迹象.1月份新订单指数从12月的58.3降至54.4,是2012年4月以来最低.

企业活动指数也下降,从12月的60.8降至56.4,达到2012年8月来最低.

"受访者认为库存有点高,"ISM非制造业企业调查委员会主席Anthony Nieves说."不过大多数人对前景更有信心."(完)