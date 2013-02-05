更新版-美国经济: 1月服务业扩张,就业指数触及七年高点

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
美国供应管理协会(ISM)表示,1月服务业指数从12月的55.7小幅降至55.2.符合路透调查分析师的平均预估.
1月就业分项指数从12月的55.3升至57.5,为2006年2月以来最高.
另外,分析机构CoreLogic的报告显示,美国12月房价同比连续第10个月上涨,并创下六年多来最大涨幅.
不过,ISM报告中有些主要数据呈现疲弱迹象.1月份新订单指数从12月的58.3降至54.4,是2012年4月以来最低.
企业活动指数也下降,从12月的60.8降至56.4,达到2012年8月来最低.
"受访者认为库存有点高,"ISM非制造业企业调查委员会主席Anthony Nieves说."不过大多数人对前景更有信心."(完)
(编译 李爽/李婷仪; 审校 张涛/李爽)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。