美国数据：ISM-1月非制造业PMI指数强于预期，但就业指数大跌

路透纽约2月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，1月服务业成长强于预期，但仍在六个月低点附近，因就业指数大跌。

ISM公布，1月非制造业PMI指数为56.7，路透访查的分析师预期为56.3，12月修正后为56.5。

该调查的就业分项指数由55.7降至51.6，而其他两个分项投入物价和未完成订单指数均低于50，连续第二个月显示萎缩。第三个分项指数－进口分项指数2014年2月来首次进入萎缩区域。

整体指数的上涨来自企业活动分项指数强劲反弹，由12月的58.6升至9月来最高的61.5。(完)

浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选