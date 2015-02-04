美国数据：ISM-1月非制造业PMI指数强于预期，但就业指数大跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透纽约2月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，1月服务业成长强于预期，但仍在六个月低点附近，因就业指数大跌。
ISM公布，1月非制造业PMI指数为56.7，路透访查的分析师预期为56.3，12月修正后为56.5。
该调查的就业分项指数由55.7降至51.6，而其他两个分项投入物价和未完成订单指数均低于50，连续第二个月显示萎缩。第三个分项指数－进口分项指数2014年2月来首次进入萎缩区域。
整体指数的上涨来自企业活动分项指数强劲反弹，由12月的58.6升至9月来最高的61.5。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.