美国数据：ISM-4月非制造业指数升至57.8，增速为五个月最快

路透纽约5月5日 - 周二公布的一份行业报告显示，美国4月服务业增速为五个月来最快，因企业活动成长盖过了出口大降的影响。

美国供应管理协会(ISM)公布，4月非制造业指数升至57.8。3月为56.5。路透访查的分析师预期4月指数为56.2。

4月数据高于50的荣枯分水岭，且为11月以来最高。

4月非制造业企业活动分项指数自3月的57.5升至61.6，亦为11月以来最高。分析师预期为57.9。

4月非制造业就业分项指数几无变动，从3月的56.6微升至56.7。

另一方面，4月非制造业出口分项指数自59大降至48.5，为2014年2月以来最低。(完)

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