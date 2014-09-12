美国经济：医疗保健支出强劲增长，第二季GDP或大幅上修

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
不过批发商和制造业库存略显疲软，说明库存补充不像上月国内生产总值(GDP)数据所估计的那么强劲。经济分析师因此将第二季GDP增长环比年率估值下调0.2个百分点，至4.4%。
对增长的估值周五可能再次改变，当零售数据公布后，对库存和消费支出的看法可能改变。
QSS提供综合服务业收入数据，通常是GDP修正的一个依据。
奥巴马总统签署的医疗法案年初生效后，医疗支出特别难以估算。
High Frequency Economics首席经济分析师Jim O'Sullivan称，较大变化还是医疗支出。
上次GDP报告中，未经通胀调整的医疗支出增长环比年率为0.8%，经通胀调整后为下滑1.4%。
“不过今天的数据显示名义增长10.6%，实际(经通胀调整)增长8.4%，”他称。“这可能让GDP增长提高0.3个百分点左右。”
第三季消费支出初步数据略逊一筹，不如制造业、房地产和就业市场数据表现，这些数据显示经济增长正在增强。(完) (编译 许娜/王丽鑫； 审校 李婷仪/戴素萍)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。