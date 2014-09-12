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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 08:17 BJT

美国经济：医疗保健支出强劲增长，第二季GDP或大幅上修

不过批发商和制造业库存略显疲软，说明库存补充不像上月国内生产总值(GDP)数据所估计的那么强劲。经济分析师因此将第二季GDP增长环比年率估值下调0.2个百分点，至4.4%。

对增长的估值周五可能再次改变，当零售数据公布后，对库存和消费支出的看法可能改变。

QSS提供综合服务业收入数据，通常是GDP修正的一个依据。

奥巴马总统签署的医疗法案年初生效后，医疗支出特别难以估算。

High Frequency Economics首席经济分析师Jim O'Sullivan称，较大变化还是医疗支出。

上次GDP报告中，未经通胀调整的医疗支出增长环比年率为0.8%，经通胀调整后为下滑1.4%。

“不过今天的数据显示名义增长10.6%，实际(经通胀调整)增长8.4%，”他称。“这可能让GDP增长提高0.3个百分点左右。”

第三季消费支出初步数据略逊一筹，不如制造业、房地产和就业市场数据表现，这些数据显示经济增长正在增强。(完) (编译 许娜/王丽鑫； 审校 李婷仪/戴素萍)
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