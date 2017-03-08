综述：美国1月贸易逆差触及近五年高位 暗示贸易将拖累首季成长放缓

图为2007年10月资料图片，显示美国迈阿密港口的货轮。 REUTERS/Carlos Barria

路透华盛顿3月7日 - 美国1月贸易逆差跳增至近五年高位，因油价攀升，扶助推高原油进口额。数据表明，首季美国经济成长放缓，特朗普政府面临挑战。

美国总统特朗普上任时承诺，将提振美国经济成长，使增长年率加快至4%，并将重新协商多项贸易协定，争取对美国有利的条款。特朗普将美国制造业岗位流失归咎于美国的贸易政策，而进口导致贸易逆差大幅扩阔，可能使围绕是否征收边境税的争论白热化。

“如果要坚持竞选时的承诺，让经济增速翻番，特朗普团队将面临巨大的挑战，”三菱日联金融驻纽约的首席分析师Chris Rupkey表示，“特朗普政府一直主张，非美国制造不要。”

美国商务部周二报告，1月贸易逆差急增9.6%，至485亿美元，为2012年以来最大逆差。因原油、手机和汽车进口增加。经通胀调整后，贸易逆差增至653亿美元，12月为620亿美元。

1月经通胀调整后的进出口数据均为创纪录水平，显示国内需求改善，美国经济增长势头强于其贸易伙伴国。

不过，贸易逆差扩阔暗示，首季贸易可能再度给经济增长构成拖累。

近期公布的房屋开工、消费者支出和建筑支出等数据均反映出，继第四季成长年率放缓至1.9%后，首季初美国经济要重拾动能困难重重。

贸易给第四季成长造成了1.7个百分点的拖累。贸易数据公布后，亚特兰大联储将第一季美国经济增长年率预估下调了0.5个百分点，至1.3%。

去年第三季美国经济增长年率为3.5%。

美元兑一篮子货币基本持稳，美国公债价格下滑。美股走低，因特朗普推特发文称，将压低药品价格后，医疗保健股走低。

**新政府任重道远**

商务部长罗斯表示，1月贸易数据显示，新政府“任重道远”。

“未来数月，我们将重新协商对美不利的贸易协议，加大贸易执法的力度，以捍卫所有辛勤工作的美国民众的利益，”罗斯表示。

美国政府已退出了有12国参加的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。特朗普还希望重新磋商1994年由美国、加拿大和墨西哥签署的北美自由贸易协定(NAFTA)。

不过，经济学家警告称，新政府推行的美国优先，或保护主义政策，将给美国经济体质构成威胁，因其它国家将会实施报复性政策。上周遭泄露的报告显示，美国政府准备无视任何其认为冒犯了美国主权的世界贸易组织(WTO)裁决。

“如果美国兑现上述威胁，拒不遵守WTO裁决，将会鼓励其它国家背离这一自由贸易体系，增加了各国实施以邻为壑政策的风险，”Brown Brothers Harriman的外汇策略部全球主管Marc Chandler说。

1月商品和服务进口增加2.3%，至2,406亿美元，为2014年12月以来最高水平。1月进口原油2.59亿桶，为2013年7月以来最大进口量。

原油进口均价为每桶43.94美元，为2015年8月以来最高，导致原油进口总额急升至两年高位。手机和其它家居用品进口增加10亿美元，汽车进口额触及纪录高位。

工业供应和原材料，以及资本财进口也强劲增长。大部分进口来自中国，共计进口了414亿美元的商品，较12月增长了5.1%。

1月商品和服务出口增长0.6%，至1,921亿美元，为2014年12月以来最高水平，受助于工业供应和原材料出口触及两年峰值。原油出口也创2015年5月以来的新高。

对华出口骤降13.4%，使政治敏感性很强的美中贸易逆差扩阔12.8%，至313亿美元。美国与墨西哥的贸易逆差收窄10.1%，触及2015年7月以来最低水平。(完)