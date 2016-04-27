综述：美国商品贸易逆差骤降 首季GDP数据可能有惊喜

路透华盛顿4月27日 - 美国3月商品贸易逆差大幅收窄至一年低位，因进口和出口均下降，表明第一季经济成长可能没有当前预期的那么疲弱。

商务部周三公布，上月商品贸易逆差初值骤降10.3%至569.0亿美元，是自2015年2月以来的最小逆差。

尽管贸易状况改善暗示第一季国内生产总值(GDP)可能有惊喜；但进出口同时下降也令人忧心忡忡，可能意味着全球和国内需求变弱。

“尽管贸易逆差收窄表明对国内GDP的拖累减弱，但进出口活动普遍下降，暗示国内和全球需求较为疲弱，是令人警醒的信号，”道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称。

上月商品进口下降4.4%，至1,736亿美元，幅度超过出口降幅，后者下降1.2%。下周三将发布包括服务在内的3月综合贸易报告。商品贸易数据初值将被包含在周四发布的第一季GDP初估数据中。

路透调查的经济学家预计，今年第一季经济按年增长0.7%。去年第四季增长1.4%。

**首季GDP可能有惊喜**

“贸易逆差收窄，暗示第一季GDP增长可能远强于之前的预估，”Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth称。

“我们现预计第一季经济增长年率为1.4%，之前的预期仅为0.8%。”

上月进口普遍下降，消费品进口急挫9.7%，资本财进口减少3.2%。

去年美元走强和全球需求疲弱抑制了出口，这两项因素持续发酵重创美国经济。企业支出疲弱，特别是处于困境的能源行业，以及企业消化积压库存的持续努力，也给经济带来拖累。

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者在等待周三稍晚公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定。

考虑到经济增长疲弱和通胀温和，预计美联储将维持利率不变，但与利率决定一并发布的政策声明将给未来货币政策路径提供些许线索。

另外，全美不动产协会(NAR)周三公布的数据显示，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长1.4%，达到10个月高位，因成屋待完成销售合同将在1到2个月后变成销售合同，直指4月成屋销售量将进一步上涨。

受强劲的劳动力市场驱动，楼市仍是经济的一个亮点。但市场上可售房屋短缺仍是制约楼市的一大因素，因其限制了买家的选择，并推高了房价。

“购房旺季开局不错，应该能够保证今年房屋总销量创10年来最高纪录，”Realtor.com首席经济学家Jonathan Smoke称。(完)