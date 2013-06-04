《综述》美国4月贸易逆差走阔，发出好坏不一的信号

强劲的出口增长帮助美国经济走出了2007-2009年的衰退，但近几个月来在全球需求放缓背景下，美国经济增长势头已经减弱。

“从欧洲到中国再到拉美，全球经济成长趋疲限制了海外对美国制造业的需求，导致出口呈现整体徘徊不前的趋势，”CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham说。

“欧洲仍然处于衰退，其它地区经济成长也依旧乏力，现阶段我们认为4月涨势不会变成持续增长。”

分析师也预期出口增长会放慢，因美元年初强势的滞后效应将显现出来。美元走强会令外国买家购买美国商品的成本上升。

美国4月对欧盟出口下降7.9%。2013年头四个月对欧盟的出口较2012年同期下降7.4%。

对英国出口是2009年5月以来最低，对中国的出口则下降4.7%。

对美国商品来说，中国一直是增长最快的市场之一，2013年头四个月美国对中国的出口增加了4.8%。