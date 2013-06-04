《综述》美国4月贸易逆差走阔，发出好坏不一的信号

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
强劲的出口增长帮助美国经济走出了2007-2009年的衰退，但近几个月来在全球需求放缓背景下，美国经济增长势头已经减弱。
“从欧洲到中国再到拉美，全球经济成长趋疲限制了海外对美国制造业的需求，导致出口呈现整体徘徊不前的趋势，”CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham说。
“欧洲仍然处于衰退，其它地区经济成长也依旧乏力，现阶段我们认为4月涨势不会变成持续增长。”
分析师也预期出口增长会放慢，因美元年初强势的滞后效应将显现出来。美元走强会令外国买家购买美国商品的成本上升。
美国4月对欧盟出口下降7.9%。2013年头四个月对欧盟的出口较2012年同期下降7.4%。
对英国出口是2009年5月以来最低，对中国的出口则下降4.7%。
对美国商品来说，中国一直是增长最快的市场之一，2013年头四个月美国对中国的出口增加了4.8%。
进口自中国的商品大增21.2%，导致美国对中国的贸易逆差从3月的179亿美元上升至241亿美元。(完) (编译 兰秀娟/孙茉莉/徐文焰/梁睿雪; 审校 张涛/张荻)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。