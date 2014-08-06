《综述》美国6月贸易逆差收窄至五个月最低，为第二季经济成长助力

* 6月贸易逆差收窄至415亿美元

* 石油进口降至2010年11月以来最低水平

* 出口全面增长，创纪录高位

路透华盛顿8月6日 - 美国6月贸易逆差降幅超预期，因石油进口降至三年半低位，表明贸易对第二季度经济成长的拖累小于当初的预期。

美国商务部周三公布，美国6月贸易逆差收窄7%，至415.4亿美元，为1月以来最低水平，低于上周公布的第二季国内生产总值(GDP)初值中假定的448亿美元。

“6月贸易逆差收窄可能意味着第二季GDP初估值将被小幅上修，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示，“这也暗示在第三季开始之初GDP的表现分外强劲。”

经通胀调整后，贸易逆差从5月的520亿美元收窄至488亿美元。因此，分析师预计，本月稍后第二季GDP增幅将被上修多达0.3个百分点。

政府一周前估计，贸易活动给第二季经济成长造成0.61个百分点的拖累。政府在报告中称，第二季经济按年成长4.0%，首季为萎缩2.1%。

分析师之前预计，6月贸易逆差为447亿美元，较之前公布的444亿美元5月逆差有所扩阔。5月贸易逆差被修正为447亿美元。

6月进口减少1.2%，为一年来最大月度降幅，至2,374亿美元。石油进口减少至274亿美元，为2010年11月以来最低，5月为283亿美元。

**页岩油开采热潮导致石油进口减少**

美国的能源开采热潮导致其对海外石油的依赖降低。6月石油供应缺口降至2009年5月以来最低水平。

非石油产品进口也很疲弱，从5月的1,696亿美元降至1,676亿美元，表明当月企业累积库存的进度放慢。

工业物资、资本财、汽车和消费商品进口减少拖累整体进口下降。但食品进口触及纪录高位。进口减少与制造业活动强劲和国内需求相对稳健的情况不相符。

“随着经济不断增长，消费者和企业支出持续攀升，汽车销售强劲，有理由相信，未来进口将反弹，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示，一些零星的报告显示，7月初经西海岸的进口量较大，因担心码头工人罢工会影响进口。罢工最终得以避免。

6月出口小幅增加0.1%，触及1,959亿美元的纪录高位，受助于汽车、零配件以及发动机出口激增，触及历史高位。

消费商品出口也创纪录。原油出口也增加。

“我们仍预计净出口将推动第三季GDP增长，”Wieseman说。目前预计第三季GDP增幅自爱3%左右。

6月对加拿大出口触及历史高位。

对中国的出口增长1.4%，从中国的进口增加3.7%。