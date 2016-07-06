综述：美国服务业数据凸显经济基本面强劲 美元走强导致贸易逆差扩阔

2015年2月6日，美国加州长滩和洛杉矶港口内的集装箱的资料图。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透华盛顿7月6日 - 美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。

尽管周三发布的其它数据显示，5月贸易逆差扩大，，因油价回升帮助推高进口价格，但贸易仍有望给第二季国内生产总值(GDP)作出贡献。

经济学家称，经济基本面强劲的迹象表明，美国经济能够抵御上月英国公投意外决定脱欧带来的不确定性引发的金融市场动荡。

“经济仍以较快速度增长，有能力抵御英国决定退欧后的不确定性和市场波动。我们仍认为，英国脱欧不会给美国经济造成重大影响，”MUFG Union首席经济学家Chris Rupkey称。

供应管理协会(ISM)称，上月非制造业指数增长3.6个百分点至56.5，为去年11月以来最高。

数据高于50表明服务业扩张，服务业占美国经济活动的逾三分之二。服务业报告，新订单和就业急增，出口需求也强劲增长。

服务业新订单分项指数增长5.7个百分点至59.9；就业分项指数反弹3.0个百分点，5月时萎缩；出口订单分项指数增长4.0个百分点，重回扩张区域。

ISM服务业报告紧随上周发布的强劲制造业数据，加上楼市和消费者支出数据，暗示经济在第二季加速增长。

美国金融市场未受周三数据影响，因投资者将注意力转回至英国脱欧公投带来的影响上。影响究竟有多大，目前还不得而知。

美国股市下跌，10年期和30年期公债收益率跌至纪录低位，美元兑一篮子货币上涨。

经济学家预计，英国脱欧可能在未来六个季度令GDP增长率减少0.2个百分点。

**贸易逆差扩大**

在今天发布第二份报告中，商务部表示，5月贸易逆差增加10.1%至411亿美元，经通胀调整后的逆差从4月的575亿美元增加至611亿美元。

尽管逆差扩阔，但4月和5月经通胀调整后的贸易逆差仍略于第一季的月均值，表明贸易仍有望在第二季给GDP增幅作出少量贡献。

“经通胀调整后的商品贸易逆差仍可能给第二季实质GDP增幅贡献约0.3个百分点，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

亚特兰大联储目前预计，第二季美国GDP按年增长2.4%，经济在第一季增长1.1%。

在2014年6月至2015年12月期间，美元兑美国主要贸易伙伴的货币大幅上涨，拖累了出口增长。今年美元贸易加权指数下跌，一部分对出口的拖累开始消退。

但美元在英国决定脱欧后重拾升势。经济学家称，美元走强，加上预计欧洲经济增长将放缓，可能再次给出口施压。

5月商品出口下滑0.2%，至1,198亿美元，资本财、汽车和消费品出口下滑，但工业供应和食品出口增加。

对欧盟的出口减少4.2%，对英国的出口急挫15.6%，5月对美国的最大贸易伙伴加拿大和墨西哥的出口也下跌，对中国的出口减少1.7%。

5月商品进口增长1.9%至1,821亿美元，油价上涨是进口增加的部分原因。尽管油价上涨，5月石油贸易逆差为1999年2月以来最小，因美国减少对外国石油的依赖。

5月进口增加也表明国内需求改善，工业供应、汽车和消费品进口增长，食品进口也增加。

从中国进口急升13.8%，因手机进口增加。由于对华出口下降，5月美中贸易逆差跳涨19.4%，至290亿美元，美中贸易逆差一直是一个政治敏感话题。(完)