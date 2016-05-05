综述：美国上周初请失业金人数增加 4月计划裁员人数急升

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透华盛顿5月5日 - 上周美国初请失业金人数增幅大于预期，且为一年多来最大增幅，但潜在趋势仍表明就业市场不断改善。
周四发布的另外一份报告显示，美国雇主上月计划裁员人数急升35%，大部分已宣布的裁员集中在能源行业。该行业正处于困境，因低油价令利润受损。
美国劳工部周四公布，截至4月30日当周，初请失业金人数增加1.7万人，经季节调整后为27.4万人。上周的增幅为去年2月以来最大。
“我们认为初请失业金人数增加主要是技术性原因，来自各个方面的信息显示，企业很难找到他们需要的技术工人，”MUFG Union Bank首席金融策略师Chris Rupkey称。
路透调查的经济学家预计，上周初请失业金人数增至26.0万人。一周初请失业金人数已经连续61周低于30万门槛，持续时间为1973年以来最长。初请失业金人数低于30万人表明劳动力市场健康。
上周初请失业金人数四周均值增加2,000，至25.8万人。市场认为该数据去除了周与周之间的波动，能更好地反映就业市场趋势。
数据发布后，美国公债价格小幅缩减跌幅，美元.DXY兑一篮子货币上涨，美股走高。
最新的初请失业金数据与4月就业报告没有关联，因不在4月报告的调查时间内。
总体而言，4月初请失业金人数比3月低，表明就业市场相当强劲。尽管周三发布的一份报告显示，上月民间就业岗位增幅为三年来最低。
**企业大规模裁员**
周四发布的第二份报告显示，全球人力资源公司Challenger, Gray & Christmas称，上月美国公司宣布裁减65,141个岗位，比3月高35%。4月能源业宣布再裁减19,759个岗位，令今年裁减岗位总量达到72,660个。科技和零售业也进行了裁员。
“经济强劲时企业大幅裁员也属正常。企业不断进行重组，有时裁员的最佳时机就是经济强劲时，”Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger称。
根据路透调查，经济学家预计劳工部周五发布的报告将显示，4月非农就业岗位增加20.2万个，3月时增加了21.5万个。预计失业率持稳于5.0%，平均时薪连续第二个月增加0.3%。
周四的初请失业金报告显示，截至4月23日当周，续请失业金人数减少8,000人，至212万人，为2000年11月以来最低。
一周续请失业金人数四周均值减少1.7万人，至214万人，也为2000年11月以来最低。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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