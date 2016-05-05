综述：美国上周初请失业金人数增加 4月计划裁员人数急升

路透华盛顿5月5日 - 上周美国初请失业金人数增幅大于预期，且为一年多来最大增幅，但潜在趋势仍表明就业市场不断改善。

周四发布的另外一份报告显示，美国雇主上月计划裁员人数急升35%，大部分已宣布的裁员集中在能源行业。该行业正处于困境，因低油价令利润受损。

美国劳工部周四公布，截至4月30日当周，初请失业金人数增加1.7万人，经季节调整后为27.4万人。上周的增幅为去年2月以来最大。

“我们认为初请失业金人数增加主要是技术性原因，来自各个方面的信息显示，企业很难找到他们需要的技术工人，”MUFG Union Bank首席金融策略师Chris Rupkey称。

路透调查的经济学家预计，上周初请失业金人数增至26.0万人。一周初请失业金人数已经连续61周低于30万门槛，持续时间为1973年以来最长。初请失业金人数低于30万人表明劳动力市场健康。

上周初请失业金人数四周均值增加2,000，至25.8万人。市场认为该数据去除了周与周之间的波动，能更好地反映就业市场趋势。

数据发布后，美国公债价格小幅缩减跌幅，美元.DXY兑一篮子货币上涨，美股走高。

最新的初请失业金数据与4月就业报告没有关联，因不在4月报告的调查时间内。

总体而言，4月初请失业金人数比3月低，表明就业市场相当强劲。尽管周三发布的一份报告显示，上月民间就业岗位增幅为三年来最低。

**企业大规模裁员**

周四发布的第二份报告显示，全球人力资源公司Challenger, Gray & Christmas称，上月美国公司宣布裁减65,141个岗位，比3月高35%。4月能源业宣布再裁减19,759个岗位，令今年裁减岗位总量达到72,660个。科技和零售业也进行了裁员。

“经济强劲时企业大幅裁员也属正常。企业不断进行重组，有时裁员的最佳时机就是经济强劲时，”Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger称。

根据路透调查，经济学家预计劳工部周五发布的报告将显示，4月非农就业岗位增加20.2万个，3月时增加了21.5万个。预计失业率持稳于5.0%，平均时薪连续第二个月增加0.3%。

周四的初请失业金报告显示，截至4月23日当周，续请失业金人数减少8,000人，至212万人，为2000年11月以来最低。

一周续请失业金人数四周均值减少1.7万人，至214万人，也为2000年11月以来最低。(完)