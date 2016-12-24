综述：美国11月新屋销售急升至四个月最高 利率上升预期促使买家入市

调查：多数日本企业倾向于在东芝退市问题上采取谨慎做法
路透东京5月25日 - 路透调查显示，多数日本企业认为，东京证券交易所(TSE)在东芝退市一事上应该持谨慎态度，担心会对东芝客户、分包商及金融市场所造成的潜在影响。
路透华盛顿12月23日 - 美国11月新屋销售增幅超过预期，达到四个月最高，可能因房屋抵押贷款利率上升的预期驱使买家入市。
周五发布的其它数据显示，12月的消费者信心接近13年高位，因美国人预计，经济增强将创造更多工作岗位。
美国商务部称，上月新屋销售增长5.2%，经季节调整后年率为59.2万户。
路透调查的经济学家原本预计，上月新屋销售增长2.1%，年率为57.5万户。新屋销售约占整体房屋销售的9.5%。
新屋销售数据源自于建筑许可数据，月度间的波动较大，容易被大幅修正。新屋销售较去年同期增长16.5%。
另外，本月的密歇根大学美国消费者信心指数终值为98.2，为2004年1月以来的最高水平，略高于初值98。
数据发布后，美元缩小涨幅，兑一篮子货币走低，美债价格上升，美股涨跌不一。
自11月8日特朗普赢得美国大选以来，房屋抵押贷款利率大幅攀升，经济学家称，这可以促使犹豫不决的买家入市，因担心借贷成本会进一步上升。
特朗普提出的增加基建支出和减税计划预计将刺激通胀。周三发布的一份报告显示，11月的成屋销售升至近10年高位。
**库存增加**
根据美国住宅贷款抵押机构房贷美的数据，自美国大选以来，30年期抵押贷款固定利率已经上涨了逾70个基点，至平均4.3%，为2014年4月以来最高。
预计房屋抵押贷款利率将进一步上升。美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周将指标隔夜利率上调25个基点，至0.50-0.75%的区间。美联储还预计明年将升息三次。
借贷成本上升，加上房价上涨的速度快于薪资增长，令很多首次置业者难以负担。
但经济学家预计，这对房屋销售的影响微弱，因劳动力市场接近充分就业，预计将推动薪资增长。
东北部的新屋销售基本持平，中西部的新屋销售急增43.8%，至2007年10月以来最高，南部新屋销售下降3.1%，但西部新屋销售跳升7.7%，至2008年1月以来最高。
虽然上月新屋销售增加，但上市的新屋供应增长1.6%，至2009年9月以来最高的25万户。如果库存持续增长，可能令房价上涨的速度放慢。
按照11月的销售速度，仅需5.1个月就能消化市场上所有的新屋供应，10月时为5.2个月。六个月的供应量被认为是良性的供需平衡状态。(完)
(编译 刘静)
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