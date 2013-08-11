更新版-美国数据：6月趸售库存意外续降，促使分析师调降经济增幅预估

美中关系：特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题--官员
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
* 6月趸售库存下降0.2%
* 趸售销售增长0.4%
* 分析师因此调降第二季GDP增幅预估
路透华盛顿8月9日 - 美国6月趸售(批发)库存意外连续第二个月下滑，促使分析师降低对于第二季国内生产总值(GDP)增幅的预估。
美国商务部周五公布，6月趸售库存较前月下降0.2%，此前在5月已经下滑0.6%。
这一表现弱于政府上周在第二季GDP初值报告中作出的预测。该报告预期第二季GDP环比年率为增长1.7%。
库存情况是GDP变动的关键组成部分。6月趸售库存的意外下滑，促使分析师将其对第二季GDP增幅的预估下调了0.1个百分点。
美国此前公布的6月制造业库存小幅增加，而且贸易逆差收窄幅度大于政府在GDP初值报告中的预估，一度令分析师的估值最高达到2.5%。
“6月(趸售库存)数据令第二季实质GDP增幅获上修的希望略有降低，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。
趸售库存相关图表：(link.reuters.com/wuz54t)
巴克莱将其对第二季GDP增幅预估从2.5%降至2.4%。摩根大通目前也预计GDP增幅将被修正为2.2%，而非2.3%。
下周将出炉的零售库存数据可望进一步帮助市场判断GDP增幅修正的幅度。美国政府将于8月29日发布GDP增长率修正值。
库存数据为第二季GDP增幅贡献了不到0.5个百分点。
6月趸售库存受到汽车库存减少1.5%的拖累，此为12月以来最大降幅。除汽车外，电子产品、硬件、纸张、金属与服装库存也出现下滑。
“第二季库存状况疲弱对第三季经济增长比较有利，”摩根大通的分析师Daniel Silver指出。
6月趸售销售增长0.4%，不及分析师原先预估的增长0.7%；5月为增加1.5%。
以6月销售速度计算，商家消化完全部库存需要1.17个月，为自去年4月以来最低。5月的库存/销售比为1.18个月。(完)
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)