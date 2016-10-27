综述：美国新屋销售增加且贸易逆差收窄 反映第三季GDP增长加速

图为2014年10月资料图片，显示美国的一处新屋销售广告。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿10月26日 - 美国9月新屋销售意外上涨，尽管前三个月的数据被下修，但仍反映出楼市需求动能持续。

周三发布的其它报告显示，第三季经济增长加速，增速超过当前的预期。9月的商品贸易逆差大幅收窄，批发和零售库存增加。

“经济中的许多方面都在向好的方向发展，对全球其它地方的商品出口增加，新屋销售也增长，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

商务部称， 9月新屋销售较前月上升3.1%，经季节调整后年率为59.3万户，接近7月触及的九年高位。但前三个月的数据被下修，新屋销售总计较初值减少8.5万户。

新屋销售数据月度之间波动较大，容易被大幅修正。新屋销售较去年同期增长了29.8%。

经济学家原本预计，上月独栋屋销售年率下降至60万户，独栋屋销售占整体房屋销售的9.8%。

“楼市可能算不上炙手可热，但显然在稳步增长，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称，“但一个大问题是库存仍短缺，建筑商保持谨慎，不愿进行投机性开发。”

尽管数据被下修，第三季新屋销售仍较第二季增长。不过，住宅建设可能连续第二季给国内生产总值(GDP)造成一定的拖累。

根据路透调查的经济学家，第三季GDP可能增长2.5%，快于第二季1.4%的温和增速。

但贸易数据初值显示，9月商品贸易逆差收窄5.2%，至561亿美元，因出口强劲。数据暗示，第三季GDP增幅可能超过预期。

另外，9月批发(趸售)库存增加0.2%，零售库存增加0.3%。

“根据今天上午的数据，我们现在认为贸易对GDP的提振可能接近一个百分点，比我们预计的高一倍，”苏格兰皇家银行首席经济学家Michelle Girard称。

“即使假设农产品库存可能给GDP带来拖累，可能企业库存也是如此，目前我们预计第三季GDP增长3.3%。”

政府将于周五发布第三季GDP初值。

**房屋建设滞后于销售**

包括建筑商、建筑产品和抵押贷款公司在内的PHLX房屋股指在下午早段的交易中基本持稳，全国最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)小幅走低，Lennar(LEN.N)上涨0.48%，Toll Brothers (TOL.N)持平。

尽管楼市需求上升，但房屋建设步伐滞后，建筑商抱怨土地和劳动力短缺。薪资增长、劳动力市场接近充分就业，以及抵押贷款利率处于低位带动了楼市需求。

“新屋销售仍快于独栋屋开工率，而新屋及上市二手房库存本已非常吃紧，”摩根士丹利经济学家Ted Wieseman称。

“建筑商把合格劳动力和土地短缺称之为供给侧局限，如果建筑商能克服这些困难，应该能支持未来的房屋建设活动反弹。”

另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)称，上周的房屋贷款申请宗数跌至1月以来最低水平。

上月， 东北部、中西部和南部地区的新屋销售增加，西部地区的新屋销售下降。

市场上的新屋库存下降0.4%，至23.5万户。按照9月的销售量计算，需要4.8个月来消化市场上的房屋供应，短于8月时的4.9个月。(完)