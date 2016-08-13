综述：美国7月零售销售和通胀数据疲弱 令美联储升息预期降温

路透华盛顿8月12日 - 美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。

周五发布的其它数据显示，7月生产者物价录得近一年来的最大跌幅，因服务业和能源商品成本下降。消费者支出冷却下来，通胀温和，暗示尽管就业市场强劲，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快升息。

“美联储把消费者支出看成是经济活动的重中之重，这份报告是9月升息的又一个障碍，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

商务部称，7月零售销售持平，6月零售销售数据上修至增长0.8%，之前报告为增长0.6%。零售销售较去年同期增长2.3%。

7月，扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售仍持平，6月为增长0.5%。

核心零售销售数据与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联性最紧密。经济学家原本预计上月整体零售销售增长0.4%，核心销售上升0.3%。

弱于预期的数据发布后，美债走高，美元兑一篮子货币下跌，美股走低。

**生产者通胀疲弱**

美国劳工部在另外一份报告中称，最终需求生产者物价指数(PPI)上月下跌0.4%，为3月以来首次下跌，录得2015年9月以来的最大跌幅，6月时增长0.5%。

在截至7月的12个月内，PPI下滑0.2%，这是自2015年12月以来的最大跌幅，6月的同比增幅为0.3%。

美元走强和油价下跌仍然使价格压力保持在低位，令通胀持续低于美联储2%的目标。联储官员一再对低通胀表示担心。

美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。尽管周四的一项路透调查显示，大部分经济学家预计12月会再次升息，但金融市场当前预计明年才会升息。

周五的数据发布后，联邦基金利率期货走势暗示，12月升息的可能性仅为43%，数据发布前为47%。

强劲的消费者支出帮助经济抵御住了库存调整的打击和长期低油价的拖累，后两者令过去三个季度GDP平均增长年率仅为1.0%。

周五的数据表明，消费者支出在第二季强劲增长4.2%后冷却下来。

尽管7月零售销售意外疲弱，消费者支出仍得到劳动力市场强劲以及房价和股市上涨带来的支撑， 6月和7月总计新增54.7万个工作岗位。

今日发布的第三份报告显示，8月初消费者信心持稳，但家庭对收入的预期略有减弱。密歇根大学称，对经济信心不足的多数是年轻家庭，他们表示支出高于预估，且收入增长较为缓慢。

亚特兰大联储目前预计第三季经济增长年率为3.7%，预计库存投资和消费者支出反弹将驱动经济增长。

商务部发布的第四份报告显示，企业6月在减少积压库存方面取得很大进展，企业积压库存自2015年第二季以来一直压制经济增长，6月库存销售比跌至七个月低位1.39个月。

汽车、家具和网上销售是7月报告中的亮点，汽车经销商销售增长1.1%，6月增长0.5%。

网上零售销售跳增1.3%，服装店销售下跌0.5%，体育和爱好用品商店销售下降2.2%，为2015年1月以来的最大跌幅。建筑材料和园艺设备零售商的销售减少0.5%。

电子产品和电器店，以及加油站销售下滑，美国人还减少了在餐馆酒吧的支出，食品和饮料销售录得2011年5月以来最大降幅。(完)