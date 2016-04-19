综述：美国3月楼市数据令人失望 是首季成长疲弱的最新力证

路透华盛顿4月19日 - 美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。

美国商务部周二发布的报告延续了近期数据疲弱的颓势，给经济前景蒙上了阴影。 经济学家称，经济脆弱，加上通胀温和，证明美国联邦储备委员会(FED/美联储)对升息采取谨慎态度是正确的。

“不仅美国消费者今年有点畏首畏脚，房屋建筑商的热情也有所减退，”BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri称，“这意味着经济扩张的两大动因失去了活力，这解释了美联储2016年可能最多升息两次的原因。”

商务部称，房屋开工骤降8.8%，经季节调整后年率为109万户，为去年10月以来最低水平。路透调查的经济学家预计，上月房屋开工下滑至117万户。

上月房屋开工下降直指楼市活动出现放缓，与企业支出、工业生产、贸易、库存投资和零售销售等其它报告反应的情况一致，即美国经济第一季增长停步不前。

美元走高、全球需求疲弱打击了出口，进而削弱了经济。低油价也拖累经济成长，因其削弱了能源公司的利润，促使它们大幅削减资本项目支出。

目前预计第一季国内生产总值增长年率低至0.2%，去年第四季经济增长1.4%。

费城房屋建筑商指数.HGX小幅下跌，表现逊于因油价上扬而普遍走高的大盘。美国最大房屋建筑商D.R. Horton Inc (DHI.N)股价下跌0.95%，Lennar Corp(LEN.N)下滑0.84%。

**楼市基本面强劲**

美联储的政策制定委员会将于4月26-27日召开会议。根据CME Group的FedWatch工具，一项反应联储政策预期的市场指标已经排除了今年上半年升息的可能性。

联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，决策者最近预计今年仅升息两次。

尽管上月房屋开工活动下滑，但房屋市场基本面仍强劲，因劳动力市场坚挺，增加了年轻人的就业机会，从而促进了新家庭的组成。

3月，市场占比最大的独栋房屋开工大跌9.2%，至76.4万户，为去年10月以来最低水平，2月曾触及逾八年高位。上月所有四个地区独栋屋开工均下降，房屋建筑活动最活跃的南部地区下滑4.9%。

多户房屋项目开工减少7.9%，至32.5万户，五户(含)以上项目开工降至一年来最低水平。

“还有很多房屋正在建设中，但行业报告指出，出租空置率从低位回升，租金上涨放缓似乎促使建筑商放慢房屋开工的节奏，”摩根士丹利经济学家Ted Wieseman称。

上月建筑许可减少7.7%，至109万户，为去年3月以来最低。

3月，独栋房屋建筑许可减少1.2%，2月时升至逾八年高位，多户房屋建筑许可急挫18.6%，五户(含)以上项目建筑许可跌至2013年8月以来最低水平。(完)