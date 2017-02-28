综述：美国1月核心资本财订单减少 但制造业复苏势头依旧

路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。

上月订单减少可能只是暂时的，因特朗普政府承诺将下调企业税，并放松监管，在近几个月极大地提振了企业信心，另外，国内需求也在不断增强。

“我们仍持谨慎乐观态度，因总统能做的有限。不过，面对过去近10年确立的下滑趋势，即便是最小限度的改善，也是朝着正确方向迈出的一大步，”Stifel Fixed Income的首席经济学家Lindsey Piegza表示。

商务部周一报告，1月不包括飞机的非国防资本财订单较前月下降0.4%，接受路透调查的分析师预计，1月核心资本财订单增长0.5%。12月数据被上修至增长1.1%，前值为增长07%。该指标就是所谓的核心资本财订单，它反映了企业的支出计划，备受市场关注。

基本金属、电气设备、电器和原件，以及电脑和电子产品的订单减少。机械和金属制品的订单增加。

周一公布的另一份数据显示，1月成屋待完成销售降至一年低位，因房屋库存短缺。这表明，继1月触及10年高位后，2月二手房销售可能下滑。

数据公布后，美国公债价格走低，美股攀升至纪录高位。美元兑一篮子货币走软。

企业信心近期增强，对资本财投资有提振作用。1月核心资本财订单减少，可能反映出在看到政府提议的刺激计划细节前，企业保持谨慎。

**等待税改计划细节**

美国总统特朗普承诺，将出台“重大”税改计划。白宫称，计划将包括削减企业和个人税率。尽管目前计划仍只是一张空头支票，但财政部长努钦上周表示，希望减税计划在8月国会休会前获得批准。特朗普周一对各州州长表示，将在周二国会讲话中谈到基建支出计划。

“从目前的情况看，对财政刺激举措的预期开始有所降温，”Moody's Analytics的高级分析师Ryan Sweet表示。

“这不是关于财政刺激的规模，而是关于企业税税改，个人所得税调降，以及基建支出开始执行的时间。这些政策出台的时间很不确定。”

第四季企业投资增长，设备投资增加3.1%，之前连续四季减少。

制造业活动在过去一年多的时间里下滑，因油价骤降削弱对机械设备的需求。不过，美元走强仍是制造商面临的一大挑战，因强势美元重创美国企业在海外市场的竞争力。

上月核心资本财付运下降0.6%，12月为跳增1.6%。核心资本财付运被用于计算政府国内生产总值(GDP)中的资本支出项目。

运输设备订单急增6.0%，提振总体耐久财订单1月增长1.8%，12月为下降0.8%。

1月民用飞机订单猛增69.9%，尽管波音在其网站上报告，上月仅接到26架飞机的订单。分析师认为，12月290架飞机的订单，并未尽数反映到当月的耐久财订单数据中。

上月国防飞机订单大幅增加59.9%。未完成核心资本财订单增长0.5%，连续第七个月增长，反映制造业复苏持续。

“未完成订单持续增加，反映出制造业产出的某种核心强势，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。(完)