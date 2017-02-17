综述：美国1月楼市继续保持复苏势头 制造业普遍回暖

路透华盛顿2月16日 - 美国1月房屋开工下降，因多户房屋开工减少，但前月的数据被上修，且建筑许可跳升至一年高位，表明楼市仍在复苏轨道上。

周四发布的其它数据也表明，经济在第一季初的表现相当乐观。2月大西洋沿岸中部地区工厂活动跳升至33年高位，上周初请失业金人数少于预期。

“楼市和制造业都在改善，劳动力市场仍然吃紧，这样的经济表现，没什么好抱怨的了。经济正在不断增强，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。

商务部称，上月房屋开工下降2.6%，经季节性调整后年率为125万户。房屋开工下滑，可能是由于加州在经历多年乾旱后，今年遇到了不同寻常的多雨天气。

12月的房屋开工年率从之前公布的123万户上修至128万户。上月的房屋开工较去年同期增长10.6%。

1月房屋建筑许可跳升4.6%，年率为129万户，为2015年11月以来最高。房屋建筑活动最活跃的南部地区的建筑许可触及2007年7月以来最高。

总体来看，目前建筑许可年率超过了房屋开工，说明未来数月房屋开工将会反弹。经济学家原本预计，1月房屋开工年率下滑至122万户，建筑许可升至123万户。

PHLX楼市指数下跌0.6%，美股在稍早触及纪录高位后走低。

全国最大的住宅建筑商D.R. Horton (DHI.N)股价基本持平。Lennar (LEN.N)下跌0.27%，PulteGroup(PHM.N)下跌0.18%。美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币下跌。

**制造业复苏**

费城联储在另外一份报告中称，本月整体工厂活动指数跳升至43.3，为1984年1月以来的最高水平。上月为23.6。

大西洋沿岸中部地区的制造商报告，新订单和付运急升，本月工厂还延长了工人工时。费城联储的数据与其它地区的调查结果相呼应，表明制造业普遍复苏。过去两年，制造业受到油价急跌和美元走强的夹击。

“我们预计今年制造业产出和就业增长会加速，”Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth称，“但我们预计，这一复苏势头不会带动国内生产总值(GDP)以更快速度增长。”

本月制造商仍报告原材料价格走高，但表示会上调制成品价格的制造商数量较1月有所减少。这表明，尽管工厂面临的通胀压力不断攀升，但可能不会带动消费物价大幅上涨。

周三发布的一份政府报告显示，上月消费者物价指数(CPI)同比增长2.5%，为2012年3月以来最大增幅。如果通胀上升的趋势持续下去，可能会蚕食家庭的购买力，影响包括购房等的支出。

劳动力市场强劲，增加了年轻人的就业机会，有助于新家庭的组建，这是楼市复苏背后的动因。

劳工部在周四发布的一份报告中称，截至2月11日当周，初请失业金人数增加5,000，季节性调整后为23.9万人。

这已经是连续第102周初请失业金人数处于30万分水岭之下，低于30万人表明劳动力市场强劲。这是1970年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场规模要小得多。劳动力市场处于或接近处于充分就业，失业率为4.8%。

经济学家原本预计，上周初请失业金人数升至24.5万人。尽管预计劳动力市场将会继续支撑楼市，但住房抵押贷款利率上升可能会导致楼市需求放缓。

1月的房屋开工高于第四季度的均值，表明楼市将给今年第一季度的GDP增长做出贡献。

上月，东北部地区的房屋开工急升55.4%，南部地区跳升20%，至2007年8月以来最高水平。西部地区开工骤降41.3%，至2015年3月以来最低，可能受多雨的天气影响。

上月，在住宅市场占比最大的独栋房屋开工攀升1.9%，年率为82.3万户。波动较大的多户住宅开工急挫10.2%，年率为42.3万户。

上月，独栋房屋建筑许可下滑2.7%，此前曾连续五个月增长。不过，南部地区的独栋屋开工攀升至2007年8月以来最高水平。

多户房屋建筑许可急升19.8%。(完)