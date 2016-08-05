综述：美国上周初请失业金人口小幅增加 7月计划裁员人数急增

图为美国的一次招聘会现场。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿8月4日 - 上周美国初请失业金人口意外增加，能源行业裁员再度急增，导致7月美国雇主裁员人数大幅攀升。

虽然初请失业金人口增加，但美国就业市场体质仍然强健，且可能在今年剩余时间继续支持经济增长。尽管今日公布的另一项数据显示，6月工厂订单连续第二个月减少，但数据中也出现企业投资企稳的迹象。

美国劳工部公布，截至7月30日当周，初请失业金人口增加3,000人，经季节性调整后为26.9万人。分析师预计为，上周初请失业金人口降至26.5万人。

“当前的初请失业金人口水平显示，第三季初企业裁员仍处于较低水平，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

初请失业金人口连续第74个月低于30万大关，持续时间为1973年以来最长，低于该水平反应就业市场强劲。经济学家认为，就业市场已经达到或接近充分就业，因此，初请失业金人口进一步下降的空间可能有限。

数据公布后，美元兑一篮子货币小涨。美股小幅回落，美国公债价格上扬。

每年的这个时候，初请失业金人口通常会出现较大幅度的波动，因汽车制造商通常在此期间停产进行设备更新。不过，有部分生产线仍会继续生产，这可能导致政府用来消除数据季节性波动的模型出现偏差。

尽管数据有起伏，但初请失业金人口变化的总趋势仍与就业市场的强劲表现相一致。上周初请失业金人口四周均值增加3,750人，至26.025万。市场认为，该数据能更准确的反应就业市场趋势，因其消除了周与周之间的波动。

上周的初请失业金人口数据对周五将公布的7月非农就业报告没有影响，因其不在7月报告的调查期之内。接受路透调查的分析师预计，继前月急增28.7万后，7月非农就业岗位增幅将为18万这一良性水平。鉴于目前经济成长并不十分强劲，分析师认为6月的增幅不可能持续。

就业市场的强劲表现提振消费者支出，这预计将扶助经济增长重拾动能。过去三季美国经济的平均年增速仅为1.0%。

**能源行业裁员再度急增**

今日公布的第二项数据是，全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，7月美国企业计划裁员4.5346万人，较6月急增19%。

尽管计划裁员人数连续第二个月增加，但7月裁员人数仍比去年同期低57%。能源行业裁员急增796%，至1.7725万人。

“我们的确看到能源行业裁员人数急增。鉴于近期市场预计油价会上涨，且能源行业可能出现劳动力短缺，这有些令人意外，”Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger表示。

今年迄今，能源企业已宣布裁员9.4936万人，较上年同期猛增了37%。根据Challenger的报告，大规模裁员的原因是油价下降。电脑行业也大举裁员，7月宣布计划裁员9,875人。

另外，美国商务部公布，6月工厂订单减少1.5%，5月为下降1.2%。扣除飞机的非国防资本财订单修正后为增加0.4%，前值为增长0.2%。

扣除飞机的非国防资本财订单反应了企业的信心和设备支出计划，也被称为核心资本财订单。

6月核心资本财付运修正后为下降0.2%，前值为下降0.4%。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出。

库存减少和企业支出持续疲弱拖累第二季GDP增长。继首季增长0.8%后，第二季经济表现仍没有太大的起色，仅增长1.2%。

6月制成品库存减少0.1%。库存在过去14个月中有13个月下降。付运增长0.7%。这导致库存/付运比从5月的1.36下降至1.35。(完)