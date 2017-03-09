综述：美国2月民间就业岗位大幅增加 但劳动生产率仍然疲弱

路透华盛顿3月8日 - 美国2月民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放缓，但经济基本面仍然稳固。

ADP全国民间就业报告周三显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于经济学家预计的19万个，1月新增民间就业岗位数量从之前的24.6万个上修至26.1万个。

劳动力市场持续强劲的迹象，可能会鼓励美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息。美联储主席叶伦上周暗示，可能会在3月14-15日会议上升息。

美国劳工部将在周五发布更全面的非农就业报告。

从过去的经验来看，透过ADP数据来预测政府就业报告中民间就业岗位的情况并不理想。根据路透调查的经济学家，2月非农就业岗位可能增加19万个，1月增加了22.7万个。

预计失业率从1月的4.8%降至4.7%，第四季经济增长年率为1.9%，远低于第三季3.5%的强劲增幅。

1月的贸易、消费者、企业和建筑支出数据都很疲弱，促使亚特兰大联储将第一季经济增长年率预估调降至1.3%。

数据发布后，美债价格走低，美股涨跌互现，美元兑一篮子货币走高。

**生产率疲弱**

劳工部在周三发布的另外一份报告中称，第四季度非农生产率环比年率为上升1.3%，与上月的初估值一致。

生产率疲弱，表明很难大幅提高经济增长速度。特朗普总统曾誓言将经济增长年率提高至4%，但自2007-2009年经济衰退期之后，经济增长年率还没有达到过3%。

第三季的生产率为3.3%，2016年全年生产率增长0.2%，为2011年以来的最小增幅，2015年生产率增长0.9%。

生产率疲弱，提振了就业岗位的增加，因公司雇佣更多的员工来维持产出，这部分解释了就业岗位增加和经济成长速度不一致的情况。2016年经济增长年率为1.6%，而每月平均新增就业岗位18.7万个。

过去五年来，生产率平均年增幅为0.6%，远低于1947-2016年期间2.1%的长期均值。

这导致长期经济增长潜力减弱，并可能降低美国人的生活水平，一些经济学家认为，生产率的计算不准确，特别是在信息技术方面。

其他经济学家将生产率水平低下归咎于资本支出低迷，他们称这导致了资本劳动比率大幅下降。

第四季度非农单位劳工成本确认为上升1.7%，第三季为上升0.7%。

2016年单位劳工成本上升2.6%，2015年上升2.0%。第四季平均时薪确认为增长3.0%，表明薪资增长加快。

2016年平均时薪增长2.9%，与2015年的升幅一致。(完)