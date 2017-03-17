综述：美国楼市和制造业数据喜人 凸显美国经济增长势头强韧

路透华盛顿3月16日 - 美国房屋建筑活动2月跳增，因气温高于正常水平，提振独栋房屋房屋开工猛增至接近九年半高位，表明尽管经济增长在首季明显放缓，但步伐仍然稳健。

周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数减少，因劳动力供应不断收紧，表明经济基本面进一步增强。尽管大西洋沿岸中部地区的制造业活动本月有所降温，但制造企业报告，新订单增加，且寻找合格工人的难度加大。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三进行了2008年金融危机以来的第三次升息。主席叶伦在利率决定宣布后的记者会上表示，联储目前想要传递的信息是，“我们对经济保持强劲势头有信心，相信经济有能力应对冲击。”

“今日的数据大多良好，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

美国商务部报告，2月房屋开工增加3.0%，经季节性调整后年率为129万户，同比增长6.2%。这表明楼市将给今年的成长作出贡献。

独栋屋房屋开工急升6.5%，年率为87.2万户，为2007年10月以来最高水平。独栋屋在整个住宅楼市中的占比最大。

上月中西部地区独栋屋房屋开工飙升20%，至2007年10月以来最高水平。西部和东北部急增超过16%，但南部地区下降2.6%。

“在上述各大区域，独栋屋房屋开工通常在冬季这几个月陷入休眠状态，但今年表现不俗，因直到最近，今冬的气温都高于正常水平，”富国证券的高级分析师Mark Vitner表示。

波动性较大的多户房屋开工上月回落3.7%，年率为41.6万户。就业市场强劲增长支撑了楼市，使其与经济其它领域的疲弱表现形成鲜明的对照。

独栋屋建筑活动有望进一步增长，因为2月建筑许可增长3.1%。周三公布的一项调查结果显示，3月建筑商信心急升至2005年6月以来最高水平。

不过，建筑商信心大增，可能不会转化为建筑活动的强劲增长，因他们仍对建材价格不断上涨，抵押贷款利率攀升，以及劳动力和土地短缺怨声载道。

数据公布后，美国金融市场变动不大，投资者仍在消化美联储周三的利率决定。美联储将指标隔夜利率目标区间上调25个百分点，至0.75-1.00%，并预计今年还将再升息两次。

美元指数跌至一个月低位。美国公债价格回落，美股也走低。

**就业市场供应继续收紧**

在今天的另一份数据中，劳工部报告，截至3月11日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为24.1万人。

这是初请失业金人数连续第106周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。数据低于30万反映就业市场状况良好。

就业市场目前接近充分就业，过去三个月，就业岗位平均每月增加20.9万，失业率目前处于4.7%，接近去年11月触及的九年低位4.6%。

今天的第三份报告中，费城联储报告，3月制造业指数下滑至32.8，2月为43.3。不过，新订单分项指数触及1987年12月以来最高水平。

投入物价分项指数急升至2011年5月以来最高。制造企业还报告，其生产的商品价格提高，支持了通胀压力正不断增加的看法。

大西洋沿岸中部地区超过60%的企业表示，目前面临劳动力短缺的局面，68%的企业报告，劳动力供应与职位空缺之间存在技能不匹配的问题。这些比例高于2014年5月企业被问及同样问题时的水平。

就业市场强劲和制造业状况改善，与近期消费者、建筑和企业支出疲弱形成鲜明的对照。

亚特兰大联储目前预计，美国首季国内生产总值(GDP)增长年率为0.9%。美国经济去年第四季增长1.9%。(完)