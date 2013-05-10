花钱上大学真的划算吗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月8日（记者 Beth Pinsker） - 研究显示，每个人都应该上大学的说法让六年内没能毕业的60%在校生很受伤。位于华盛顿的布鲁金斯儿童和家庭研究中心发布了这项最新研究结果。

这些学生最终负债累累，离校后多年工资不足以补偿大学期间的投入。对低收入家庭而言，影响就更大了。

“通常来说，上大学获得学位是个很好的决定，但是并非无论对谁都是如此。这关系到你是否读完，到哪所学校去读，读什么专业以及你随后从事什么职业，”研究报告作者之一Isabel Sawhill说道。

在最顶级学校，入学六年之后的毕业率为88%，普通学校则仅有35%。Sawhill因此特别关注社区大学项目的投资回报情况。

该报告还指出，仅拥有高中学历从事科学相关工作的人，一生中的收入可能高于拥有本科学历但从事教育或文科行业的人。

总体来看，14%高中毕业生的收入至少赶上了本科学历者，17%本科毕业生的收入高于拥有专业学位的人。

位于西雅图的数据公司Payscale.com 4月研究发布了2013年1,500项教育计划的投资回报情况排名。在74所学校，教育投资获得了100万美元以上的回报，30所学校却落得负投资回报，也就是投入高于学生随后30年期间工资增长带来的全部补偿。

排名靠前的学校都集中在工程领域，排名垫底的学校是匹兹堡艺术学院。后者2012年入学的机会成本为15.5万美元，其中包括生活费和放弃工作影响的工资收入。Payscale.com称，匹兹堡艺术学院的毕业率为37%，以30年期衡量的投资回报为负22.8万美元。

布鲁金斯儿童和家庭研究中心和Payscale.com都表示，他们希望自己的报告能够告诉学生特定学校和专业的长期收入前景。上述数据的发布适逢多数学生填报学校申请之际。（完）