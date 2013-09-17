美国高校外国研究生人数大幅增加

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透华盛顿9月12日(记者 Elvina Nawaguna) - 美国近日公布的一项调查显示，美国学生研究生入学率低迷，而更多外国学生进入美国的研究生院，并在计算机科学和工程等关键领域占多数。
研究生入学和学位调查（Survey of Graduate Enrollment andDegrees）显示，在经历了此前两年的下滑后，2011年秋季-2012年秋季首次入学的研究生数量小幅增加1.8%，而人数的增加很大程度上是受外国学生人数增加的推动。
美国研究生院委员会(Council of Graduate Schools)和研究生入学考试委员会(Graduate Record Examinations Board)共同参与了这份年度调查。
研究生院委员会主席Debra Stewart表示：“这里让人尤为担心的是，在国家亟需的专业领域，招生人数持续下滑。”
问题是，在美国接受教育的外国学生会把专业技术知识带回自己的祖国，并不会为美国经济的发展做出很大贡献。
Stewart表示，如果不对鼓励研究生教育做出任何努力，那么美国在研究和创新领域的全球领先地位或受到威胁。
2011年秋季-2012年秋季期间外国研究生新生入学人数增加了8%，而具有美国公民和永久居民身份的美国学生的入学率仅增加0.6%。
美国学校吸引来自全球各地的学生，来自中国和印度的学生主要进入计算机科学和工程学科。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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