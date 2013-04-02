美国人后悔在大学没更用功和进行更多社交--调查

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月1日 - 《60分钟》/《名利场》（60 Minutes/Vanity Fair）周一公布的调查显示，美国人后悔没在大学里更加用功，认为入学考试是不希望但是必须经历的事情，将告诉自己的孩子完成学业，而不是像Facebook创始人扎克伯格那样辍学。
近一半的受访成人表示，后悔没有在大学里更加用功；而另外40%的受访者表示应该在大学里进行更多社交。
当被问及SAT考试时，39%的受访者认为这是不希望但是必须经历的事情，小部分人认为入学考试是浪费时间或者未实现的理想。
四分之一的受访者选择《心灵捕手》作为理想的大学时光模板，选择《社交网络》为模板的受访者比例为21%，11%的受访者选择《动物屋》（Animal House）或《律政俏佳人》。
很多家长表示不希望子女模仿扎克伯格辍学。45%的受访者表示，如果在大学读书期间孩子获得了理想的工作机会，他们的建议将是继续读书。27%的受访者表示将拒绝提供意见，23%的受访者表示将建议子女接受工作机会。（完） --编译：李富强 发稿：程芳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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