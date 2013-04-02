美国人后悔在大学没更用功和进行更多社交--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月1日 - 《60分钟》/《名利场》（60 Minutes/Vanity Fair）周一公布的调查显示，美国人后悔没在大学里更加用功，认为入学考试是不希望但是必须经历的事情，将告诉自己的孩子完成学业，而不是像Facebook创始人扎克伯格那样辍学。

近一半的受访成人表示，后悔没有在大学里更加用功；而另外40%的受访者表示应该在大学里进行更多社交。

当被问及SAT考试时，39%的受访者认为这是不希望但是必须经历的事情，小部分人认为入学考试是浪费时间或者未实现的理想。

四分之一的受访者选择《心灵捕手》作为理想的大学时光模板，选择《社交网络》为模板的受访者比例为21%，11%的受访者选择《动物屋》（Animal House）或《律政俏佳人》。