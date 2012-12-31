耶鲁将在新加坡开设首个海外分校

路透纽黑文12月29日（记者 Stephanie Simon） - 耶鲁大学将于2013年夏天在新加坡开设首个海外分校。很多人为这个激进的数百万美元项目感到激动，称该项目将帮助耶鲁维持其威望并建立全球影响力。

但是该项目也招来了教职工和人权拥护者的激烈指责，他们认为在一个公众言论和集会受到高度限制的专制国家里，不可能建立一所致力于言论自由的精英学府。

“耶鲁的校训是‘光明与真理’（Lux et veritas，Light and truth）。但是我们却要去一个严重抑制光明与真理的地方......这与耶鲁的价值观相悖。”耶鲁计算机科学教授Michael Fischer表示。

耶鲁校长Richard Levin称，新加坡分校是延续耶鲁培育独立思考者传统的机会，年轻而充满活力的新加坡处在亚洲十字路口上。他写道：“耶鲁能够极大地影响21世纪的教育。”

Levin从2010年开始发起新加坡项目，他曾宣布本学年末退休的计划。他的继任者Peter Salovey也支持新加坡项目。

耶鲁新加坡分校将与新加坡国立大学合作。该校将开设人类学和城市研究等专业，几何学和道德推理等选修课，以及体育、戏剧、辩论甚至杂耍俱乐部等丰富的课外活动。

该分校计划2013年夏季开学，招收150名学生，未来计划达到1,000名学生左右。校园楼宇设施目前还在建设中。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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