耶鲁大学将在新加坡开设首个海外分校

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽黑文12月29日 - 耶鲁大学将于2013年夏天在新加坡开设首个海外分校。很多人为这个野心勃勃的数百万美元项目感到激动，称该项目将帮助耶鲁维持其威望并建立全球影响力。
但是该项目也招来了教职员工和人权拥护者的激烈指责，他们认为在一个公众言论和集会受到高度限制的专制国家里，不可能建立一所致力于言论自由的精英学府。
“耶鲁的校训是‘光明与真理’（Lux et veritas，Light and truth）。但是我们却要去一个严重抑制光明与真理的地方......这与耶鲁的价值观相悖。”耶鲁计算机科学教授Michael Fischer表示。
耶鲁校长Richard Levin称，新加坡分校是延续耶鲁培育独立思考者传统的机会，年轻而充满活力的新加坡处在亚洲十字路口上。他写道：“耶鲁能够极大地影响21世纪的教育。”
Levin从2010年开始发起新加坡项目，他曾宣布本学年末退休的计划。他的继任者Peter Salovey也支持新加坡项目。
耶鲁新加坡分校将与新加坡国立大学合作。该校将开设人类学和城市研究等专业，几何学和道德推理等选修课，以及体育、戏剧、辩论甚至杂耍俱乐部等丰富的课外活动。
该分校计划2013年夏季开学，招收150名学生，未来计划达到1,000名学生左右。校园楼宇设施目前还在建设中。（完）
(编译：李富强 发稿：王凤昌)
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