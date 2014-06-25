美议员称埃及走向专制 重新考量对埃援助

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿6月24日(记者 Patricia Zengerle) - 美国资深议员周二表示，他们正重新考虑华府向埃及提供的价值逾10亿美元的军事援助。此前，埃及法院判处反对派人士死刑，并判处多名记者长期监禁。
美国参议院监管外援事物的委员会主席、佛蒙特州民主党参议员帕特里克· 利奇(Patrick Leahy)表示，在埃及领导人履行人权承诺之前，美国应该暂停对埃及的进一步金援，而众议院同等职责委员会的高层也表示，要通过立法规范部分外援资金的发放。
6月21日，埃及一法庭确认判处穆斯林兄弟会183人死刑。
埃及新当选总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周二称，他不会干预司法判决。本周，埃及又判处3名半岛电视台记者七年监禁，引起了国际社会的普遍愤慨。
利奇在声明中表示：“暂停对埃及政府的军事援助是让埃及领导人知道，镇压行动、滥用人权和法律令美国人民和很多议员深感忧虑。”声明并表示对埃及走向专制统治感到遗憾。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。