美国暂停对埃及部分经济和军事援助

路透华盛顿10月9日（记者 Patricia Zengerle/Arshad Mohammed） - 美国周三表示，在埃及民主和人权状况取得进展前，将暂停向该国政府提供坦克、战机、直升机、导弹以及2.6亿美元现金的援助。

上述决定表明美国对埃及7月3日罢免前总统穆尔西以来的发展路径感到不满。

但美国国务院表示，不会切断对埃及的全部援助，会继续提供反恐、反扩散和确保西奈半岛安全的军事援助。

美国国务院还称，会继续向埃及教育、卫生、民间部门发展等惠及民生的领域提供资金援助。

上述复杂决定显示了美国在埃及的尴尬处境，即一方面希望被视为积极帮助该国推进民主，同时又需要与这个具有战略重要性的国家保持合作，因埃及控制着苏伊士运河，曾与以色列签署和平条约以及是阿拉伯世界人口最多的国家。

“在通过自由公正选举朝包容、民主的民选政府方向取得可信进展前，我们会……继续暂停向该国政府提供某些大规模军事系统和资金援助，”美国国务院发言人Jen Psaki在声明中说道。

自穆尔西被罢免以来，他的支持者和埃及安全部队冲突不断，双方周日再次发生冲突，据官媒报道有57人在冲突中丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。