美国暂停对埃及部分经济和军事援助

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月9日 - 美国周三表示，在埃及民主和人权状况取得进展前，将暂停向该国政府提供坦克、战机、直升机、导弹以及2.6亿美元现金的援助。
上述决定表明美国对埃及7月3日罢免前总统穆尔西以来的发展路径感到不满。
但美国国务院表示，不会切断对埃及的全部援助，会继续提供反恐、反扩散和确保西奈半岛安全的军事援助。
美国国务院还称，会继续向埃及教育、卫生、民间部门发展等惠及民生的领域提供资金援助。
上述复杂决定显示了美国在埃及的尴尬处境，即一方面希望被视为积极帮助该国推进民主，同时又需要与这个具有战略重要性的国家保持合作，因埃及控制着苏伊士运河，曾与以色列签署和平条约以及是阿拉伯世界人口最多的国家。
“在通过自由公正选举朝包容、民主的民选政府方向取得可信进展前，我们会……继续暂停向该国政府提供某些大规模军事系统和资金援助，”美国国务院发言人Jen Psaki在声明中说道。
自穆尔西被罢免以来，他的支持者和埃及安全部队冲突不断，双方周日再次发生冲突，据官媒报道有57人在冲突中丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。