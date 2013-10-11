埃及指责美国暂停部分援助

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路透开罗10月10日（记者 Yasmine Saleh/Yara Bayoumy） - 埃及周四对美国决定削减对该国的军事和经济援助予以指责，但美国强调不是要切断与埃及的关系。

埃及政府坚称不会向美国压力屈服，并称对美方在该国“面临反恐战争”之际作出这样的决定感到不可思议。

不过，美国国务卿克里表示，美国政府会根据埃及临时政府在执行“路线图”上的表现，考虑恢复部分援助。

美国政府在处理与埃及的关系上面临两难处境。埃及控制着具有战略意义的苏伊士运河，与邻国以色列签有和平条约，但该国军方今年7月罢免了首位自由选举产生的总统穆尔西。

美国周三称，该国将暂停向埃及提供坦克、战机、直升机、导弹以及2.6亿美元现金的援助，其他一些援助项目将会继续。

埃及内阁对美国此举予以指责。“美方在埃及面临反恐战争的关键时刻作出这样的决定，（我国）政府对此表示不可思议，”埃及内阁在声明中称。

埃及外交部发言人Badr Abdelatty也对该决定进行批评。“这是错误决定。埃及不会向美国压力屈服，将会继续朝着路线图设定的民主路线迈进，”他对Radio FM广播电台说道。

但他也表示，埃及“渴望继续与美国的良好关系”。

美国国务卿克里表示，美国希望确保实行新选举的路线图仍是埃及临时政府的首要目标。