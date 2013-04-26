全球能源：3-4月全球石油库存日均下降110万桶--EIA报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿4月25日 - 美国政府周四表示，过去两个月全球备用石油库存趋紧，全球日均石油库存下降110万桶。
这份根据美国2011年伊朗制裁法案公布的报告还称，3月和4月伊朗液态燃料产量日均为340万桶，其中280万桶为原油。
该产量水平“与2013年1月和2月数据持平，”报告指出。能源资料协会(EIA)每两个月公布一次全球石油库存报告。
报告还显示，全球液态燃料库存较此前两个月下降。
“3月和4月包括新兴市场在内的全球净库存分别日降140万桶和70万桶，”报告称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽; 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。