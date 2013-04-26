全球能源：3-4月全球石油库存日均下降110万桶--EIA报告

路透华盛顿4月25日 - 美国政府周四表示，过去两个月全球备用石油库存趋紧，全球日均石油库存下降110万桶。

这份根据美国2011年伊朗制裁法案公布的报告还称，3月和4月伊朗液态燃料产量日均为340万桶，其中280万桶为原油。

该产量水平“与2013年1月和2月数据持平，”报告指出。能源资料协会(EIA)每两个月公布一次全球石油库存报告。

报告还显示，全球液态燃料库存较此前两个月下降。

“3月和4月包括新兴市场在内的全球净库存分别日降140万桶和70万桶，”报告称。(完)

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