特朗普在肯塔基和印第安纳州获胜 希拉里拿下佛蒙特州

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约11月8日 - 共和党候选人特朗普在大选日如期拿下肯塔基和印第安纳州，更关键的摇摆州投票结果将在一个小时内出炉。
美国电视广播公司报导称，民主党候选人希拉里在佛蒙特州获胜。
上述三个州的投票结果符合预期，但在整个大选对决中不是特别重要。民调结果显示希拉里胜选机率更高。弗吉尼亚和乔治亚这两个摇摆州的投票也已经结束，但结果尚未出炉。
关键摇摆州--北卡罗来纳和俄亥俄的投票也即将结束。
特朗普周二表示，他看到了关于投票违规的报导，重提不接受大选结果的可能性。他没提供多少细节，路透无法立即证实是否存在这些投票问题。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。