特朗普在肯塔基和印第安纳州获胜 希拉里拿下佛蒙特州

路透纽约11月8日 - 共和党候选人特朗普在大选日如期拿下肯塔基和印第安纳州，更关键的摇摆州投票结果将在一个小时内出炉。

美国电视广播公司报导称，民主党候选人希拉里在佛蒙特州获胜。

上述三个州的投票结果符合预期，但在整个大选对决中不是特别重要。民调结果显示希拉里胜选机率更高。弗吉尼亚和乔治亚这两个摇摆州的投票也已经结束，但结果尚未出炉。

关键摇摆州--北卡罗来纳和俄亥俄的投票也即将结束。

特朗普周二表示，他看到了关于投票违规的报导，重提不接受大选结果的可能性。他没提供多少细节，路透无法立即证实是否存在这些投票问题。(完)