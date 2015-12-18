（修正）美共和党主要捐款人阿德尔森称尚未决定支持哪位总统参选人

（修正：调整内文倒数第二段的部分措辞。）

路透澳门12月18日 （记者 Farah Master） - 美国亿万富豪、共和党主要捐款人谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）周五称，他可能会等到明年的初选再决定支持哪位总统参选人，并称参选人“都非常不错”。

“与人们在政治出版物上读到的相反，阿德尔森家族尚未决定支持哪位参选人，”82岁的博彩业巨头阿德尔森表示。

拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)首席执行官阿德尔森在澳门举行的新闻发布会上发表上述言论。他前来参加澳门瑞吉酒店的开业仪式。

“我们可能会等到很多初选已经确定下来，”阿德尔森说道。共和党的初选2月1日从爱荷华州开启。

共和党仍有十几位参选人角逐提名。最新的路透/益普索民调显示，特朗普获得35%共和党选民支持，位列第一，其次为本·卡森，支持率为12%，其后是泰德·克鲁兹与杰布·布什，他们两人的支持率均为10%。

周二，共和党总统参选人辩论会在阿德尔森旗下的拉斯维加斯威尼斯人酒店举行，外界广泛认为他将是明年大选中的共和党头号捐款人，但阿德尔森尚未正式支持某位候选人。

阿德尔森周五称，任何参选人都强于美国现在的总统。（完）