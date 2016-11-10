特朗普坚持美国对韩国做出的防卫承诺--韩联社（更新版）

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
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路透首尔11月10日 - 韩国联合通讯社周四引述外交消息人士称，美国总统当选人特朗普在与韩国总统朴槿惠通电话时承诺，将根据现有的安全联盟保卫韩国。
但在竞选时特朗普曾经暗示，他会撤出驻韩美军，除非韩国承担更高比例的相关费用。目前有大约28,500名美军驻扎在韩国，共同抵御朝鲜。
朴槿惠办公室称，她在0100 GMT左右与特朗普通了电话，但暂时不能确认讨论了哪些问题。
韩联社引述外交消息人士称，在约十分钟的通话中，特朗普称美国将在韩国保持强大的防务存在。
朴槿惠祝贺特朗普当选总统，称过去六十年中韩美两国面对各种挑战，两国的联盟关系在增进，互信也在加深，还称她希望进一步发展两国关系。
韩国担心特朗普上任后会要求韩国政府大幅提高驻韩美军的相关费用。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)