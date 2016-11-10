特朗普坚持美国对韩国做出的防卫承诺--韩联社（更新版）

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路透首尔11月10日 - 韩国联合通讯社周四引述外交消息人士称，美国总统当选人特朗普在与韩国总统朴槿惠通电话时承诺，将根据现有的安全联盟保卫韩国。

但在竞选时特朗普曾经暗示，他会撤出驻韩美军，除非韩国承担更高比例的相关费用。目前有大约28,500名美军驻扎在韩国，共同抵御朝鲜。

朴槿惠办公室称，她在0100 GMT左右与特朗普通了电话，但暂时不能确认讨论了哪些问题。

韩联社引述外交消息人士称，在约十分钟的通话中，特朗普称美国将在韩国保持强大的防务存在。

朴槿惠祝贺特朗普当选总统，称过去六十年中韩美两国面对各种挑战，两国的联盟关系在增进，互信也在加深，还称她希望进一步发展两国关系。

韩国担心特朗普上任后会要求韩国政府大幅提高驻韩美军的相关费用。(完)