美国大选升温 政治预测网站小额投注交易日趋活跃

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Anjali Athavaley/Charlotte Greenfield

路透纽约/惠灵顿5月16日 - 住在马萨诸塞州剑桥市的28岁青年埃里克·杜海姆（Erik Duhaime）是一位股市被动型投资者，但他并不惧怕做空特朗普或者做多希拉里胜选的可能性。

杜海姆在网络政治股票市场PredictIt交易。PredictIt允许对一件事件是否发生的“是”或“否”预测选项进行小额下注。谁将赢得美国大选也是下注对象之一。

“这可能是我克制自己不在股市活跃的方法之一，”杜海姆说道。他是麻省理工学院斯隆管理学院的博士生，每周会登陆PredictIt数次以图消遣。

PredictIt 2014年启动，目前有超过3万名交易者，而2015年底为1.9万名，该网站还获得过专家和总统竞选顾问等人士的赞扬。PredictIt的用户必须是美国居民，且必须是注册选民。

PredictIt称，其与在线赌博网站不同，因为PredictIt主要是向大学提供数据以供学术研究。这是美国商品期货交易委员会（CFTC）允许PredictIt合法运营的主要原因之一。PredictIt由新西兰维多利亚大学和位于华盛顿的政治咨询公司Aristotle International Inc共同运营。

与主流的金融市场不同，PredictIt的下注不大：CFTC将每位参与者在每个市场的最高下注额限制为850美元，用户注册时的平均保证金仅为100美元。

PredictIt和Iowa Electronic Markets等预测网站已成为选举预测者除民调之外的替代手段。PredictIt规模比Iowa Electronic Markets大，后者的政治股票市场仅有约2,000名活跃交易者。

PredictIt显示，过去三个月，随着初选季推进，特朗普获得共和党总统候选人提名的概率大幅波动。2月初特朗普在爱荷华州初选败于克鲁兹时，他拿下提名的单股投注价格是30美分，一个月后当他横扫超级星期二时，他的单股投注价格飙升至80美分。4月初克鲁兹似乎在威斯康辛州大捷后重获势头时，特朗普的投注价格又遭腰斩。随着克鲁兹和卡西奇相继退选，特朗普拿下提名的单股投注价格周一上升至94美分。

但PredictIt显示，若在11月的大选最终遭遇，特朗普获胜的单股投注价格为40美分，低于希拉里的59美分。(完)