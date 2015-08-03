美副总统拜登在考虑参加总统竞选--媒体

美国华盛顿8月1日 - 《纽约时报》周六报导称，美国副总统拜登在华盛顿家中开会商讨参加民主党总统候选人提名战。

拜登曾公开表示，他将在夏季结束的时候做出决定，但《纽约时报》称拜登及其助手们正在积极探讨参选。

该报援引多位与拜登及其顾问交谈过的人士的话称，拜登竞选团队正在与并不坚定支持希拉里或可能担忧希拉里前景的民主党领袖和捐款人接触。

该报专栏作家陶曼玲（Maureen Dowd）也称，72岁的拜登正在“华盛顿家中开会探讨在爱荷华州和新罕布什尔州挑战希拉里的想法。”

陶曼玲援引了拜登与已故长子博·拜登（Beau Biden）的一次谈话，谈话中博·拜登试图让其父答应他将参选。陶曼玲在文中称，拜登的小儿子亨特（Hunter）也鼓励拜登参选。博·拜登曾任特拉华州首席检察官，5月因罹患脑癌去世。

“他与博非常亲近，博的逝去如此令人心碎，所以坦白地说，我觉得刚开始他并没有这个想法，”拜登支持者、波士顿律师迈克尔·桑顿（Michael Thornton）向《纽约时报》表示。“但现在我了解到的情况显示或许他想要参选--并且‘博原本希望我能这么做。’”

白宫未立刻对拜登的计划发表评论，《纽约时报》援引拜登发言人的话称：“拜登一家仍在渡过悲痛时期，副总统现在专注于家庭并沉浸于工作中。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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