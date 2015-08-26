美国民主党“绑金人”齐心支持希拉里问鼎白宫

路透明尼阿波利斯8月25日（记者 Michelle Conlin） - 美国副总统拜登考虑角逐2016年总统大选之际，民主党“绑金人”（bundler）捐资方似乎齐心协力地支持热门人选希拉里。“绑金人”常常指的是为候选人从自己亲朋好友处募集资金的人。

2012年大选中为奥巴马竞选活动募得大笔资金的Karin Birkeland说：“我非常喜欢拜登，但现在是排队支持希拉里的时候，我们在这么做。迄今而言，她有着最好的履历，她准备充分，她相对年轻，而且是女性。”

另一名在2012年总统大选中为奥巴马阵营筹得50万美元的“绑金人”近期决定支持希拉里。这位捐款者直言不讳地说：“拜登的船已经过去了。”出于对拜登的尊重，他要求匿名。

消息人士称，拜登的阵营正努力接洽尚未打定主意的捐款人，预计将在劳动节后与潜在捐款人会面。

周一和周二，路透采访了民主党顶级捐款人和“绑金人”共13名政治活动人士。今年2月路透最初接洽他们时，其中有七人表示尚未决定，但如今他们全都表示支持希拉里。

党内提名角逐将于明年2月开始，总统大选则在明年11月。

有专家认为，拜登加入选战，可能令希拉里面临的形势更为复杂，毕竟，72岁的拜登被许多人视为民主党的幕后智囊。

虽然路透采访的这些政治活动人士都表示尊重拜登，并对他痛失爱子表示同情，但无人表示若拜登参选，他们将转投阵营。

此外，拜登向来不以筹资能力而见长，许多专家预计他到这么晚启动筹资存在困难，尤其是希拉里从去年冬季至今已筹得大量资金的情况下。

话虽如此，也许有亿万富豪愿意向超级政治行动委员会（Super PAC）慷慨解囊，这样立刻便可解开拜登的竞选资金困境。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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