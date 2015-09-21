独家：美国民主党捐款人联名致信促请拜登参选

路透纽约/华盛顿9月18日 （记者 Luciana Lopez/James Oliphant） - 一些知名的共和党筹资人周五开始传阅一封促请美国副总统拜登加入2016总统大选角逐的信件。

近50人在该信上签名，信件称奥巴马-拜登政府获得了“巨大成功”，体现在创造就业、较低的失业率、为近900万美国人提供的新健康保险政策、以及结束了（美军）在伊拉克和阿富汗的战争。

“为了继续这种成功，美国需要一位在国内外均受尊敬的领袖，需要一位了解美国家庭面临的真正挑战的领袖。在我们看来，下任总统必须是拜登。若他宣布参选，我们将全力以赴支持他。我们知道他将在竞选中胜出，”信件称。

签名人包括捐款人、民主党活动人士和拜登的朋友，这些人尚未全力支持希拉里。此信是迄今呼吁拜登挑战希拉里的最“直白”的呼声，这表明支持拜登的一个广泛网络正在开始成形。

信中未提及希拉里。

John Maa是民主党全国委员会全国财务委员会的成员，也是信件签名人之一，他表示本周另一位财务委员会成员联系到他，问他是否会从财政上支持拜登。

Maa答复，他将乐于为拜登筹资，但捐款人正在失去耐心。“时间宝贵，”Maa说道。

此信的意义不仅是简单宣布支持拜登，而似乎意在向拜登施压促其尽快做出决定。“如果他准备好了，我们也就准备好了，”他们写道。（完）