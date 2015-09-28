独家：拜登支持者在多州招募人手 推动拜登参选

路透纽约9月25日 （记者 Emily Flitter） - 美国副总统拜登的支持者正在多个将举行关键性初选的州招聘受薪员工，为推动拜登参与大选积蓄力量。

支持拜登的政治行动委员会（PAC）Draft Biden的两位官员向路透表示，该组织已开始在将于2016年3月的“超级星期二”举行初选的11个州展开行动。这11个州的初选对于想要赢得总统候选人提名的参选人来说非常重要。

Draft Biden的高级顾问Josh Alcorn称，该组织对于将在这些州招聘多少员工没有确切数字，但招聘过程正在进行。

无论这个数字是多少，Draft Biden此举表明，该组织内部越发认为拜登将迎战民主党阵容领跑者希拉里和伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），以争夺该党提名。

Draft Biden招聘人员意味着，一旦拜登决意参选，他将拥有远比此前所知的更广泛和更富有经验的（竞选）基础设施。

Alcorn称，Draft Biden亦正在佛罗里达州招聘受薪员工。佛州将于“超级星期二”两周后举行初选。

Draft Biden直到最近一直专注于在最早举行初选的四个州--爱荷华州、新罕布什尔州、南卡罗来纳州和内华达州--开展行动。该组织在这些州有许多雇员。（完）