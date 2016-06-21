奥巴马、拜登与卡特不约而同抨击特朗普政策主张

路透华盛顿6月20日 （记者 Yeganeh Torbati） - 美国总统奥巴马、副总统拜登和国防部长卡特周一均抨击共和党推定总统候选人特朗普的政策主张，称这些政策主张将疏远全球穆斯林以及美国的盟友和邻国。

拜登在华盛顿一智库就国家安全发表演讲时称，特朗普有关禁止穆斯林入境美国以及对美国穆斯林做侧写建档的主张，反映出恐惧与不容异己的政治态度。

“全世界有14亿穆斯林，”拜登说，“而我现在听到的一些言论似乎意在使所有穆斯林激进化。”

拜登称，最复杂的威胁不分国界，而边境筑墙将摧毁奥巴马政府在与邻国关系方面取得的许多进展。他指的是特朗普关于在美墨边境筑墙的提议。

“如果我们筑墙，不尊重我们的邻国，我们很快会看到所有这些成果烟消云散，取而代之的是反美主义卷土重来，破坏性分裂会遍及我们所在的半球。”拜登说道。

奥巴马周一在美国商务部一次会议上则批评特朗普的反贸易政策。

“这不仅关乎就业与贸易，不仅关乎冷冰冰的金钱，还攸关与其他国家构筑关系。”奥巴马在会上表示。

卡特与拜登出席同一活动时称，美国领导力的关键部分就在于“长期以来遍及全球的盟友与伙伴网络”。

“我们在全球的盟友一次又一次与我们站在一起，与我们并肩作战，譬如最近在伊拉克、阿富汗以及对‘伊斯兰国’的打击行动中。”卡特说道。卡特演讲中没有提到特朗普的名字。

特朗普曾称北约已“过时”，并表示他将考虑让日本和韩国发展核武器，与朝鲜和中国抗衡，而不是依赖美国的保护伞。

虽然奥巴马和卡特等高官一般都避免指名道姓地批评特朗普，但奥巴马政府的发言人也未否认这些言论针对的是特朗普。（完）