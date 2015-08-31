美国民主党高层欣赏拜登 但对拜登参选不甚看好

(本文由路透中文网编译提供)

路透明尼阿波利斯8月28日 （记者 Luciana Lopez） - 美国民主党高层人士周五对副总统拜登表达了诸多欣赏之意，但对拜登可能参加2016年总统大选一事的态度却更为复杂。

尽管拜登尚未宣布参选，但人们却在纷纷议论这种可能性。

民主党高层人士在采访中均表达了对拜登的欣赏和喜爱之情，但其中多人对他是否应参选表示疑问。一些人怀疑他这么晚加入可能难有作为。

“我喜欢拜登。我们都喜欢他，”美国全国有色人种协进会（NAACP）加州分会主席爱丽丝·哈夫曼（Alice Huffman）说道。“但我不认为他能战胜希拉里。”

民主党同性恋、双性恋及变性者（LGBT）党团会议主席厄尔·福尔克斯（Earl Fowlkes）称，拜登是“一位好人，一位可靠的人”，但他怀疑拜登是否能引发民主党在总统竞选中仰赖的少数族裔和年轻选民的共鸣。

“问题是，他能否筹集资金？”福尔克斯说道。“如果他无法筹集资金，他将不会有太大作为。”

伊利诺斯州民主党副主席凯伦·亚伯勒（Karen Yarbrough）称，她尚未决定支持哪位候选人，但不认为拜登是否决定参选会有什么太大差别。

“我不知道他是否会改变我的决定，”她说道，并称她现在“倾向于”支持希拉里。(完)