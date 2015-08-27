拜登称正试图确定是否能“全心全意”竞选总统

路透华盛顿8月26日 - 美国副总统拜登周三首度公开谈论可能竞选总统事宜，称他正努力确定是否可以“全心全意”角逐总统大选。

据CNN称，拜登在与民主党全国委员会成员的电话会议上称：“我们正在家里讨论，现在是否有精神参选。”他在电话会上还讨论了伊核协议。CNN称了解到了会议内容。

拜登在CNN播放的音频中称：“如果我宣布参选，就必须能向你们所有人承诺，我可以全心全意投入，但眼下心力不济，我们正努力解决该问题。”

他还称：“相信我，我认真考虑了这件事，并且在与家人讨论该如何做。”

拜登的长子、前特拉华州总检察长博·拜登（Beau Biden）今年5月因癌症病逝，年仅46岁。这是拜登经历的又一家庭悲剧，1972年他当选联邦参议员后不久，他的第一任妻子及女儿在一场车祸中遇难。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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