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寰宇花絮 | 2015年 5月 13日 星期三 10:36 BJT

克林顿称若希拉里赢得大选 他会在“受邀”的情况下重回白宫

路透华盛顿5月12日 - 美国前总统克林顿周二称，如果夫人希拉里明年赢得总统选举，那么他会在“受邀”的情况下重回白宫。

克林顿在接受CBS《大卫·莱特曼晚间秀》节目采访时被问及如何评估他重回白宫机率的问题。

“首先，希拉里必须赢得提名。如果她赢得提名，那还得赢得选举，”克林顿说。希拉里是2016年美国总统选举的热门人选。

克林顿补充说：“我的经验是，既然我已经离开白宫，在两党主席邀请时就说好吧。因此，我希望我会受到邀请。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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