克林顿称若希拉里赢得大选 他会在“受邀”的情况下重回白宫

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿5月12日 - 美国前总统克林顿周二称，如果夫人希拉里明年赢得总统选举，那么他会在“受邀”的情况下重回白宫。
克林顿在接受CBS《大卫·莱特曼晚间秀》节目采访时被问及如何评估他重回白宫机率的问题。
“首先，希拉里必须赢得提名。如果她赢得提名，那还得赢得选举，”克林顿说。希拉里是2016年美国总统选举的热门人选。
克林顿补充说：“我的经验是，既然我已经离开白宫，在两党主席邀请时就说好吧。因此，我希望我会受到邀请。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。