克林顿称若希拉里赢得大选 他会在“受邀”的情况下重回白宫

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月12日 - 美国前总统克林顿周二称，如果夫人希拉里明年赢得总统选举，那么他会在“受邀”的情况下重回白宫。
克林顿在接受CBS《大卫·莱特曼晚间秀》节目采访时被问及如何评估他重回白宫的可能性。
“首先，希拉里必须赢得提名。如果她赢得提名，那还得赢得选举，”克林顿说。希拉里是2016年美国总统选举的热门人选。
克林顿补充说：“我的经验是，既然我已经离开白宫，在两党主席邀请时就说好吧。因此，我希望我会受到邀请。”（完）
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