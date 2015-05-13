克林顿称若希拉里赢得大选 他会在“受邀”的情况下重回白宫

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月12日 - 美国前总统克林顿周二称，如果夫人希拉里明年赢得总统选举，那么他会在“受邀”的情况下重回白宫。

克林顿在接受CBS《大卫·莱特曼晚间秀》节目采访时被问及如何评估他重回白宫的可能性。

“首先，希拉里必须赢得提名。如果她赢得提名，那还得赢得选举，”克林顿说。希拉里是2016年美国总统选举的热门人选。