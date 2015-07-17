杰布·布什竞选初期筹资令人印象深刻 但遭小额捐款人冷遇

路透华盛顿7月16日 （记者 John Whitesides） - 美国共和党总统参选人杰布·布什筹集的竞选资金令人印象深刻，大额捐款在其中起到重要作用。他的策略是努力在早期取得突破，以确立他在2016年美国总统竞选中的领先者地位。

但周三提交的一份竞选财务报告显示，他所获得小额捐款并没有出现攀升，这对于试图建立广泛草根阶层支持的杰布·布什来说是一个潜在担忧。

杰布·布什在6月中旬宣布竞选后的两周内即筹集了1,140万美元，但其中200美元或以下的小额捐款所占比例不到3%。

这份提交给美国联邦选举委员会（FEC）的报告称，杰布·布什获得的个人捐款中，约82%来自捐献法定最高金额2,700美元的捐款人。

杰布·布什并非唯一一个在小额捐款中落后的总统参选人，但目前他面临的挑战最大。自4月宣布参选以来，民主党总统参选人领跑者希拉里收到的个人捐款中，200美元或以下的捐款仅占17%。

相形之下，民主党总统参选人伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）报告称他收到的个人捐款中超过76%是200美元以下的捐款。共和党总统参选人中，神经外科医生本·卡森（Ben Carson）收到的个人捐款中67%是200美元或以下的捐款，参议员兰德·保罗（Rand Paul）的这个比例为61%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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