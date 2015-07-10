杰布·布什已筹集竞选经费1.14亿美元 筹资速度令希拉里相形失色

路透华盛顿/纽约7月9日 （记者 Steve Holland/Michelle Conlin） - 美国共和党总统参选人杰布·布什的超级政治行动委员会“Right to Rise”今日发布声明称，杰布·布什已筹集到创纪录的1.03亿美元。“Right to Rise”的9,900名捐款人中，逾9,400人的捐款额少于2.5万美元。

杰布·布什的总统竞选团队周四亦宣称，该团队自杰布·布什宣布角逐总统大选后的两个星期内已筹集到1,140万美元，总筹资额因此增至1.14亿美元。单个竞选活动的捐款最高限额为每人2,700美元，但超级政治行动委员会（Super PACs）却被允许募集不限额度的捐款。超级政治行动委员会被禁止直接与竞选团队协作。

杰布·布什的筹资速度令民主党总统参选人希拉里相形失色。自杰布·布什宣布参选后的16天里，其竞选团队每天平均筹资71万美元，而自希拉里宣布竞选以来的81天里，其竞选团队每天平均募集555,555美元。

6月初有媒体报导称“Right to Rise”无法完成其巨大的筹资目标，现在它的募资成绩驱散了这些媒体报导带来的疑虑。杰布·布什的竞选团队也期望这个消息能够让他摆脱最糟糕的负面媒体报导之一--因他周三称美国人应“工作更长时间”。

杰布·布什的筹资消息也是政治献金新时代的关键性时刻。2010年美国最高法院裁定，只要超级政治行动委员会（Super PACs）不直接与参选人的竞选团队协作，它就可以募集不限数额的政治献金。

美国政治献金新时代的特征不再是竞选委员会通过数以千计的小额捐款筹资，而是亿万富豪们通过超级政治委员会向中意的参选人输送数以百万计的美元。2016年美国总统大选预计将花费50亿美元。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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