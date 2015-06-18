杰布·布什称若受邀请 将会参加同性婚礼

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月17日 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周三称，希望美国最高法院可以让各州决定同性婚姻的合法性，但表示若受邀请他愿意见证同性婚礼。

“我当然愿意，”杰布·布什在美国广播公司的《今夜世界新闻》（World News Tonight）上被问及是否愿意像他父亲老布什一样见证同性婚礼时说道。

“如果他们是朋友，而且我在乎他们，我会参加的，我当然会，”杰布·布什说道。

美国最高法院料将于本月裁定是否将同性婚姻在全国合法化。同性婚姻现在美国的36个州以及华盛顿特区是合法的。在阿拉巴马州，一联邦地区法院推翻了该州同性婚姻的禁令，但该州最高法院禁止当地官员向同性恋伴侣核发结婚证书。

杰布·布什上月在宣布参选前接受一家电台采访时表示，他不认为美国宪法赋予同性结婚的权利。

据路透/益普索民调数据，在潜在的共和党初选选民中，68%反对同性婚姻。但路透/益普索4月的民调显示，大多数共和党人会参加挚爱亲友的同性婚礼。（完）