杰布·布什：若换成自己也会批准入侵伊拉克

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月11日 - 有望成为美国共和党总统候选人的杰布·布什（Jeb Bush）称，若换成自己，他也会像兄长小布什一样批准2003年入侵伊拉克。
这位前佛州州长周一在接受《福克斯新闻》采访时承认，在推翻伊拉克总统萨达姆争取后，美国在管理伊拉克上犯了一些错误，包括未能在战后为伊拉克人带来安全。
“顺便说一下，猜猜谁也认为美国犯了这些错误？乔治·沃克·布什，”他说道。“是的，我只是为了向世界传达一个讯息，如果他们正在试图找出我和他之间的明显差异，显然这并不在其中。”
“只是提醒一下各位，我也会（批准入侵），希拉里·克林顿也会，”杰布·布什在《福克斯新闻》上表示。“几乎所有看到这些情报信息的人都会那么做。”
希拉里当时投票赞成入侵伊拉克。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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