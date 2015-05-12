杰布·布什：若换成自己也会批准入侵伊拉克

路透华盛顿5月11日 - 有望成为美国共和党总统候选人的杰布·布什（Jeb Bush）称，若换成自己，他也会像兄长小布什一样批准2003年入侵伊拉克。

这位前佛州州长周一在接受《福克斯新闻》采访时承认，在推翻伊拉克总统萨达姆争取后，美国在管理伊拉克上犯了一些错误，包括未能在战后为伊拉克人带来安全。

“顺便说一下，猜猜谁也认为美国犯了这些错误？乔治·沃克·布什，”他说道。“是的，我只是为了向世界传达一个讯息，如果他们正在试图找出我和他之间的明显差异，显然这并不在其中。”

“只是提醒一下各位，我也会（批准入侵），希拉里·克林顿也会，”杰布·布什在《福克斯新闻》上表示。“几乎所有看到这些情报信息的人都会那么做。”

希拉里当时投票赞成入侵伊拉克。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。